積犯出獄再性侵少年囚9年4月嫌重　官指對男童構成危險拒減刑

有侵犯男童前科的中年漢，藉詞向15歲少年提供生活費，利誘少年到其住所後，要少年當他的「妻子」，進行口交及肛交。中年漢更要少年裸體同眠，翌日才准對方離開。中年漢3年前承認非禮及非法肛交等5罪，遭判囚9年4月。他就判刑提出上訴，早前遭上訴庭法官駁回。上訴庭法官今(13日)下判辭解釋，指中年漢有戀童癖，對男童構成危險。事主在事件中嚴重受創，曾萌生自殺念頭。法官認為，原審的判刑非明顯過重。



上訴人李國偉，承認與16歲以下男子同性肛交、向16 歲以下兒童作猥褻行為、非禮、製作和發布兒童色情物品5罪，被判囚9年4個月。

上訴人李國偉提上訴求減刑被拒。

曾被判囚12年未起阻嚇作用

法官在判辭指，案中有多項加刑因素，包括上訴人曾侵犯六名男童，被判囚12年。他出獄後約1年多，於2019年再干犯本案。同時，上訴人亦有戀童癖，對男童構成危險，判刑除了阻嚇上訴人重犯外，亦需阻嚇其他人干犯此類罪行。惟上訴庭指，雖然上訴人曾被判囚12年，但該刑期未能阻嚇他再犯案。

事主因本案嚴重受創曾想輕生

法官續指，本案事主案發時未成年，他對上訴人的行為感到害怕和噁心，但因無法逃走才就範。上訴人多番侵犯事主，和他肛交時亦沒有使用安全套。而事主因本案嚴重受創，曾萌生自殺念頭。法官強調不應低估此類性罪行對青少年的影響，指性侵的陰影或終身伴隨事主。最後，法官指上訴人曾拍攝事主替他口交的照片和片段，留下紀錄，無疑令事主感到恐懼。法官認為本案判刑非明顯過重，駁回上訴。

案件編號：CACC 289/2021