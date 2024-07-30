14歲男童疑遭性侵　迫口交和非法肛交　兄長認罪押後判

14歲男童疑遭同父異母兄長迫吸食冰毒，並多番性侵，包括要求男童替他口交和肛交。男童其後不甘再受辱，向親友透露遭兄長性侵，事件報警。兄長早前承認未經同意下肛交和非禮等16罪，法官替男童索取精神科報告，把判刑押後至9月12日。而案情透露，男童於11歲時已被兄長性侵。此外，兄長曾帶同男性友人到其單位，他們和男童吸毒後，互相口交，兄長又把假陽具插入男童的肛門。兄長事後向該友人傳送訊息，謂：「We can share my brother」(我們可以分享我胞弟)。



被告AJBD，32歲。他承認8項向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為、1項非禮、5項製作兒童物品和2項未經同意下肛交罪，合共16罪。控罪發生於2017年至2021年間，涉及的事主均為被告的同父異母胞弟X。X案發時介乎11至14歲。

此外，被告AJBD(下稱被告)的男性友人、同案被告熊思昊（37歲，無業，下稱熊)亦被指性侵X。他被控向年齡16歲以下的兒童作出猥褻行為，以及與16歲以下男子作出同性肛交兩罪，經審訊後被裁定罪名不成立。

辯方指被告曾在另一案作供 望法庭給予50%的刑期扣減

辯方今求情指，被告在另一案件盡力和真誠作供，雖然最終熊罪名不成立，但辯方仍希望法庭判刑時，給予被告50%的刑期扣減。

案情指，X原本和祖母同住，至2020年8月時，他搬至被告的旺角單位。於2021年3月31日，X拒絕被告要求替對方口交，遭被告責備。X及後向親友透露遭被告性侵，事件因此報警。此外，被告曾向親友傳訊息，指家人不會原諒自己，有意輕生。

被告其後被捕，並遭收押。期間，被告著親友替他收拾單位。親友依言，並在單位找一隻USB手指，內有12段被告和X發生性行為的片段，親友亦把該USB手指交給警方。

X指就讀小五時遭被告性侵 替對方口交

X其後在錄影會面中，講述多次遭被告性侵。他指，於小五時和祖母居住，被告會登門造訪。期間，被告曾讓X一同服食冰毒，然後要X替他口交。此外，USB中亦有片段顯示，X替被告口交後，被告再手淫，並於自己手上射精，X繼而嘗試精液的味道。

X又講及搬入被告的單位後，被告曾於2020年8月，帶熊到單位。三人在單位吸食冰毒後，被告替X口交。及後，X替被告口交時，熊則同時和X肛交。而相關片段顯示，被告曾把假陽具插人X的肛門。

被告其後向熊傳送訊息，包括「We can share my brother」(我們可以分享我胞弟)。此外，被告亦於翌晚指插X的肛門，和在X不情願下，和對方肛交。

案件編號：HCCC21/2023