虐兒｜去年新個案1457宗按年升1.3%　涉性侵個案增66宗破500宗

據立法會特別財委會文件，2023年有1457宗新登記保護兒童個案，當中涉性侵犯的個案則上升至509宗，高於2022年的443宗。傷害兒童的人共1539人，當中屬照顧者／學校老師／職員／學校宿舍職員／補習老師／教練／宗教人士的升幅最大，較2022年增加20人至134人。



據立法會特別財委會文件，2023年有1457宗新登記保護兒童個案，較2022年的1439宗多18宗，升幅約1.3%。

在2023年的新登記個案中，有880名女童、577名男童。就個案種類分布，涉身體傷害／虐待的個案最多，有602宗；其次是涉性侵犯的個案，有509宗；第三多是涉疏忽照顧的個案，有310宗。

與2022年的數字比較，涉身體傷害／虐待的個案較去年減少50宗；涉性侵犯的個案則上升至509宗，高於2022年的443宗；涉疏忽照顧的也由276宗增至310宗。

傷害兒童的人共1539人，較2022年的1515人增多，當中仍以父母／兄弟姊妹／繼父母／祖父母／親屬佔最多，有986人；其次是家族朋友／朋輩的父母／同學／朋友／朋輩，有201人。

傷害兒童的人為兒童的照顧者／學校老師／職員／學校宿舍職員／補習老師／教練／宗教人士升幅最大，較2022年增加20人至134人。

就強制舉報懷疑虐兒個案機制的推行，政府稱已啟動制訂《強制舉報者指南》的工作，邀請社福界、教育界、醫療衞生界參與，相關界別的專業顧問團正討論收集到的個案情景、疑問和意見，在此基礎上擬備《指南》的綱領。

政府會適時向法案委員會提交指南的綱領，立法會通過相關草案後，會有18個月的過渡期，目標在過渡期結束前完成指南，並在條例生效前為所屬界別的專業團體／服務提供者舉行簡介會。