東涌河首現雄性亞洲秘蜻　環團促加強保育　土地改劃避免涉及濕地

有環團在東涌河首次發現亞洲秘蜻，惟其所在位置在東涌谷分區計劃大綱圖內劃為住宅（丙類）範圍內的邊陲位置，環團憂慮蜻蜓棲息地未來會受住宅發展影響，促當局加強保育區內的自然生境，避免涉及濕地生境的土地改劃。



環團也指出，自2012年於東涌河河盆地區進行的蜻蜓調查，累積錄得61種蜻蜓，佔全港蜻蜓物種接近一半，認為東涌河是本地其中一處最重要的蜻蜓棲息地，擁有很高的生態價值，期望東涌西新市鎮擴展工程能減少對河盆生境的影響。



綠色力量於東涌河河口濕地發現的亞洲秘蜻（Lathrecista asiatica）。（Mahler Ka攝、綠色力量提供）

環保團體綠色力量在8月底一次恆常蜻蜓調查中，在大嶼山東涌灣南部、近東涌河河口的一片濕地，首次發現亞洲秘蜻（Lathrecista asiatica）。

綠色力量高級保育經理呂德恒指，雄性亞洲秘蜻臉部乳白色，額褐色斑，胸部褐色，腹部鮮紅色而末端黑色。今次錄得的是胸部有明顯的灰白色粉霜覆蓋、較成熟的雄性個體。

發現亞洲秘蜻的東涌濕地。（Mahler Ka攝、綠色力量提供）

關於亞洲秘蜻

亞洲秘蜻是蜻科（Family Libellulidae）秘蜻屬（Genus Lathrecista）唯一一個物種，廣泛分布於熱帶亞洲和澳洲北部，雲南、海南、台灣亦曾有記錄，普遍棲息於海拔500米以下的低地，生境包括與池塘和溪流相關的沼澤地。



呂德恒也提到，亞洲秘蜻主要活躍於近赤道的熱帶地區，以往於較偏北的海南和台灣南部亦有零星記錄，香港位處兩地之間，現時錄得該物種，或進一步顯示其分布區域有向北擴散的趨勢，相信與全球暖化有關，未來亞洲秘蜻於本地的出現頻率則仍有待觀察。



呂德恒續指，今次發現亞洲秘蜻的位置，處於東涌谷分區計劃大綱圖內劃為住宅（丙類）範圍內的邊陲位置，憂慮蜻蜓棲息地未來會受住宅發展影響，促當局加強保育區內的自然生境，避免涉及濕地生境的土地改劃。

他也補充，東涌河及附近的濕地環境，一直孕育不少蜻蜓物種，綠色力量自2012年於東涌河河盆地區進行的蜻蜓調查，累積錄得61種蜻蜓，佔全港蜻蜓物種接近一半，當中不乏具保育價值物種，包括廣東彎尾春蜓（Melligomphus guangdongensis）和斑灰蜻（Orthetrum poecilops），兩者均在《國際自然保護聯盟》（IUCN）瀕危物種紅色名錄中列為近危物種。

此外，香港有記錄的四種扁蟌科（Family Platystictidae）物種，均可在東涌河上游河谷找到。

呂德恒認為，連同今次首次發現的亞洲秘蜻，東涌河是本地其中一處最重要的蜻蜓棲息地，擁有很高的生態價值。他期望東涌西新市鎮擴展工程能減少對河盆生境的影響，盡量保留東涌河及河口、東涌灣的天然面貌。