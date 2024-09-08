舒適堡結業｜消委會累計收521宗投訴涉款1740萬　海關接392宗舉報

舒適堡（Physical）連鎖健身中心上周五（6日）突然宣布全線「暫時結業」，大批已預付費用的顧客面臨大損失。消委會今晚（8日）表示，接獲投訴增至521宗，涉款約1,740萬元。



舒適堡（Physical）位於灣仔京城大廈的分店今日仍重門深鎖，關海貼了一張告示，呼籲顧客盡快聯絡海關。（廖雁雄攝）

消委會表示，高度關注連鎖健身中心「舒適堡」暫時全線結業的消息，截至今晚8時，共接獲521宗有關今次事件的投訴，涉款共17,393,652元，平均每宗個案涉及金額為33,385元。金額最高一宗涉及653,600元，最低一宗涉及1,000元。

消委會表示，會將密切留意事態發展，消費者如有需要，可聯絡消委會尋求協助。

關海在舒適堡的分店外貼出一張告示，呼籲顧客盡快聯絡海關。截至今日下午4時，海關共接獲392宗相關舉報，並已成立專責隊伍作出跟進，務求盡快處理有關個案。當局稱如發現違反《商品說明條例》的情况，會採取適當的執法行動。