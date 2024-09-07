舒適堡結業｜頻換教練焗買16萬課程　苦主批無良手法仍須每月供款

舒適堡於9月6日突然宣布暫時全線結業，有顧客指在舒適堡預繳購入的課堂，仍有近200堂未上，費用金額高達15、16萬元，加上大多數的預繳都是以分期付款，即使舒適堡不再提供服務，每月仍要為這些課堂支付約1.2萬元。



該顧客又提到，在舒適堡健身的兩年多，課程頻頻換教練，每次換教練，新教練也要求他按「公司政策」再購買新課程，至近日他細閱條款，才發現根本無這項要求，認為當中涉及不良銷售手法。他都表明，這次事件不止為他的經濟帶來壓力，更影響他對健身中心的信心，促業內人士未來不要再用這種手法推銷課程。



L先生提到，在舒適堡預繳購入的課堂仍有近200堂未上，費用金額高達15、16萬元。（夏家朗攝）

舒適堡本月6日突然宣布暫時全線結業，首當其衝是一班以預繳方式購入會籍、及不同課程的顧客，L先生（化名）就是其中一人。

至目前為止，L先生在舒適堡預繳購入的課堂，仍有近200堂未上，當中有約70堂屬痛症治療、矯正體態的課程，逾100堂屬私人教練課程，涉及金額達15、16萬元。由於大多數的預繳都是以分期付款，即使舒適堡不再提供服務，L先生每月仍要為這些課堂支付約1.2萬元。

L先生指，以往一直有去康文署健身室健身的習慣，後來想「再操大隻啲」，便在朋友介紹下，在月費較坊間其他健身中心相宜的舒適堡，購入五年會籍。

L先生指，到舒適堡健身不久後，健身教練向他推銷課程，最初是一些聲稱能治療痛症、矯正體態的課程。（夏家朗攝）

他說，到舒適堡健身不久後，健身教練便向他推銷課程，最初是一些聲稱能治療痛症、矯正體態的課程，有意改善體態的L先生以1.9萬元購入20堂。

這位教練其後帶同另一位教練，再向L先生推銷私人教練課程，稱可教他做重量訓練，配合原有治療痛症、矯正體態的課程，達至更好的健身效果。L先生當時相信教練的說法，同樣以分期付款方式再預繳4萬元，購入約30堂私人教練課程。

L先生提到，在舒適堡健身的兩年多，課程頻頻換教練，每次換教練，新教練也要求他按「公司政策」再購買新課程。（夏家朗攝）

不過，在上堂不久後，私人教練課程的教練突然稱無法再為L先生上堂，安排他更換教練，而新的教練則要求L先生購買新課堂，才可以繼續使用已購入的課堂。他當時問過原因，對方稱是基於公司政策，言談間也有表明，如L先生不購買新課堂，舊的課堂將無法使用。

「佢哋話如果唔加呢筆錢去轉堂，新教練係無辦法同我上到堂。」L先生當時不虞有詐，再以3萬多元購入由新教練教授的私人教練課程，然而，同類事件其後一再重演，至舒適堡宣布暫時結業之前，他換了七個教練，每換一次教練也要再買新課堂。

直至數日前，見到舒適堡拖欠員工強積金供款的新聞、加上有些教練指被拖薪，L先生感到有危機，因為擔心再被推銷，特意去看條款，才發現條款雖有寫明舒適堡有權更換教練，但並未有要求顧客必須購買新課堂，「𠵱家個人清醒，就覺得呢個係唔合理、唔合邏輯嘅手法。」

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心9月6日起暫時全線結業，在太古康怡分店，有路經市民一窺內部情況。(廖雁雄攝)

之前都相信佢哋，舒適堡都30幾年，諗住唔會有咩事。 舒適堡會員L先生（化名）

他又提到，除了上述換教練迫買新堂的做法，教練有時會用上「語言藝術」推銷課程，「佢哋就會話，我哋上堂，今個月又要追業績，如果追唔到數，我就要比人炒，我就幫唔到你上堂，你快啲幫我再買啲堂。」L先生也曾經因為教練請求，而購入兩三萬元的新課程。他特別提到，希望業內人士未來不要再用上述這些手法推銷課程。

舒適堡暫時結業不再提供服務，L先生每月仍要為以往預繳的不同課程支付約1.2萬元。（夏家朗攝）

佢嘅銷售手法一定有啲不良，你成日都叫啲學生一次過買你咁多堂，人哋未上到一半又叫人再買，然之後又用啲銷售手法、言語藝術氹啲學生幫你買，又講一啲根本合約條款上唔存在嘅條文，叫啲學生幫你買，根本上係一個不良銷售手法。 舒適堡會員L先生（化名）

舒適堡突然宣布暫時全線結業，談到事前是否全無先兆，L先生自言每星期會到舒適堡健身五至六日，仍然見到很多人在舒適堡健身，在本月5日仍然能夠與教練約時間上堂，「明顯跡象唔覺有。真係唔覺。」所以聽到消息那一刻，L先生深感意外：「好晴天霹靂」，又指事件也影響他備戰今年11月的健美比賽。

已購入的課堂無法繼續上，但課堂費用要繼續每月支付，L先生說帶來的不單止是經濟壓力，更影響他對健身中心的信心，「連鎖健身室成日咁多呢啲新聞，都唔係第一次，好難叫使用者放心，一間有30幾年歷史、咁多地方有分店嘅連鎖健身室都有咁嘅情況，你叫其他使用者點樣再放心使用健身中心。」

你一執笠，比唔到服務人，我信用卡分期付款仍然要供款，對我哋嚟講係雙重損失。 舒適堡會員L先生（化名）

L先生說，希望業內人士未來不要再用不存在的公司政策、或一些言語藝術去推銷課程。（夏家朗攝）

提到舒適堡在6月9日的聲明指有「新投資者」承接服務，L先生表明對此不感樂觀，又說即使未來「新投資者」承接服務，也未必再使用，「我已經唔諗住繼續用佢嘅服務，想追討到幾多錢就幾多錢，盡量減低我嘅損失。」

L先生在舒適堡宣布暫時結業當日，已隨即聯絡消委會，但消委會要基於消費者與商戶有聯繫、而有一個爭拗的情況出現，才可以介入調停，惟現時他已無法與舒適堡負責人聯絡，所以消委會也較難介入，「我搵唔到舒適堡負責人，無可能透過消委會進行任何行動。」

L先生指，稍後日子或會到舒適堡總部了解情況，也會考慮找海關求助，只希望可以盡量追討，「真係可以做到嘅嘢，好無奈，𠵱家唔多。」