舒適堡Physical結業｜消委會截至正午接171宗投訴　涉款近$640萬

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心宣布全線暫時結業，消費者委員會指，截至今日中午12時共接獲171宗有關今次事件的投訴，涉及總金額6,396,693元 。消委會稱，將密切留意事態發展，消費者如有需要可聯絡消委會尋求協助。



消委會指，高度關注連鎖健身中心「舒適堡」暫時全線結業的消息，該會得悉有關商戶的通告聲稱，新投資者承諾會繼續為客戶免費提供餘下未使用的服務，而新公司將與業主磋商租用分店原址的安排，並在達成共識後重開分店，對消費者而言有不明朗。

截至今日中午12時，消委會共接獲171宗有關今次事件的投訴，涉及總金額6,396,693元 。消委會促請有關商戶盡快主動聯絡受影響的客戶，公布如何使用未兌換服務之後續安排。消費者亦可先準備好相關消費交易紀錄，如合約、單據、信用卡存根、與商戶的書信往來等，方便跟進和處理。

舒適堡9月6日公布即時暫時全線結業。

消委會對受影響消費者建議：

1. 如消費者仍希望保持其會籍，建議可等待新公司公布相關安排，並看清楚合約條款和細則，再作決定；若消費者不同意接受由新公司所提供服務或可能出現的條款變更，舊商戶及接手後的新公司有責任向消費者退款。另外，舊商戶及新公司須遵循《個人資料（私隱）條例》，在轉移客戶資料予新公司作銷售用途前，應先徵詢客戶同意；

2. 若消費者不願意保持其會籍，要求即時進行退款，並是以設有退款機制之付款方法預繳費用，例如信用卡，可聯絡信用卡發卡公司及填寫指定表格，要求代為向商戶銀行討回預繳但尚未使用服務之款項，但最終能否成功取回款項視乎多種因素，包括簽賬日期及是否以信用卡分期付款等；

3. 消費者亦需留意，商戶若未能成功易手，一旦遇上商戶結業或其他不可預計的情況，消費者作為無抵押債權人，有機會無法兌現已購買的產品或服務、取得賠償或退還預繳款額及按金。



舒適堡9月6日公布即時暫時全線結業。

消委會並提醒消費者，預繳式消費存在一定的風險，所以在決定購買前要三思。如必須預繳費用，應盡量減少預繳金額，以減低一旦商戶結業之損失。消費者不要輕信職員的口頭承諾，並在與商戶訂立合約時，要求詳列相關服務內容，包括未能提供服務的取消條款、已繳及未付款項的安排等，同時妥善保存所有相關紀錄，例如報價單、合約或收據等重要資料，有助日後出現爭拗時提供佐證。