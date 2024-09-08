舒適堡Physical結業｜官網宣布最新發展　新公司重開灣仔分店原址

有38年歷史的舒適堡Physical健身中心日前宣布全線暫時結業，事件有進一步發展，舒適堡在官方網站，宣布新投資者和灣仔分店原址業主達成初步共識，「新公司將以 Healthy品牌營運，並承諾為舒適堡原有客戶免費提供餘下所有健身卡及私人教練課堂 服務」，並指「灣仔店將於日內開業，全面投入服務」。



舒適堡在官方網站用中英文交代最新發展，指出經過舒適堡多番協調，新投資者和灣仔分店原址（灣仔駱克道175至191 號京城大廈）的業主已經達成初步共識，「新公司將以 Healthy品牌營運，承諾為舒適堡原有客戶免費提供餘下所有健身卡及私人教練課堂服務，灣仔店將於日內開業，全面投入服務。

新公司將陸續和舒適堡其他分店的原業主緊密磋商，務求盡可能租用原址營運，以減少對舒適堡原客戶所受的影響。