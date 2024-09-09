舒適堡結業｜硬銷模式趕客　健體會會長：傳統健身房正被淘汰

連鎖健身中心「舒適堡」上周五（6日）無預警宣布「暫時結業」以重整業務，公司後於上周六（7日）指，其灣仔分店將易手新主重新營運。有健身界代表指，業界對其結業感到震驚，至於有人接手營運，他就質疑如何維持高成本運作。健體專業人員總會會長王曉山則表示，近年盛行24小時健身房，加上大眾追求更多私人空間，令仰賴私人教練對拆分帳賺錢的傳統健身房慢慢被淘汰。



香港健身Guide主席邱益忠在商台《在晴朗的一天出發》表示，去年全港有1400間健身中心，比2010年約600間大幅上升，近年不少精品健身室出現，一般由一位教練營運，一對一訓練，由於時間所限，教練都不會太「硬銷」。

另外，他指近年新興24小時健身房（24/7）都大受歡迎，24/7在2018年只有約10間，去年已有214間，他指據統計，有三成人日凌晨做運動，亦有不少年輕人去24/7識朋友。

邱益忠表示，舒適堡是行內有規模，業界對結業感到很震驚，他估計因為營業租金及成本高，令經營困難，他又指周末本身是運動黃金時間，但近期港人北上消費多。

對於灣仔由Healthy接手，邱益忠感到匪夷所思，如果繼續維持以往高成本模式營運，質疑如何運作，亦令人擔心會否繼續有硬銷文化，他指外界有印象，舒適堡的教練是跑數教練，不是健身教練。

健體專業人員會長：傳統健身室租貴 多推銷欠私人空間

香港健體專業人員總會會長王曉山則於港台《千禧年代》指出，傳統健身室一般佔地5,000至10,000呎；相比現時流行的24小時健身室，投資壓力相對較大。此外，後者對用家而言更靈活、地點就腳，變相吸引更多人，令傳統健身室吸引力漸減。

王曉山又提到，行內競爭性大，若然設備、場地大少相若，往往要靠駐場教練、固定客戶群支撐。而像舒適堡這類以低價提供終身會員的中心，過去收入仰賴私人教練對拆分帳賺錢，然而經濟下行、購買意欲低，收入自然更少，令公司現金流不足最後倒閉。

他續指，傳統推銷模式從過去加州健身（California Fitness）等可見，已被市民淘汰，因為現時大眾講求私人空間，「如果你做傳統會令人反感，（客人）情願唔嚟，去啲無約束性（健身室）」。

王曉山說，傳統健身房每次做運動，客人往往都會受到教練指出「做錯、做唔啱」，令人反感。相比之下，自助式健身室較少這類硬性推銷，客人可在需要時預約，也會設合理目標，如在20、30堂可達成，而非要求客人一次買下100、200堂私人教練課。