舒適堡結業｜新投資者傳開100元一堂續聘　教練：低到不能接受

舒適堡（Physical）連鎖健身中心上周五（6日）突然宣布全線「暫時結業」，翌日發公告稱新投資者已與灣仔分店業主達成初步共識，將以新品牌「Healthy」原址營運，日內開業。雖然舒適堡稱新投資者承諾，將為原有客戶免費提供餘下會籍服務。不過，大多數會員據指未接到具體通知，另有教練指新投資者開出的待遇之低，令人不能接受。



舒適堡日前稱，位於灣仔京城大廈的分店將會在日內重開，惟記者到場發現仍未重開。（廖雁雄攝）

教練：新投資者背景成謎 會續追討欠薪

有舒適堡教練表示，新投資者透過舒適堡的經理開出待遇，初步是沒有底薪，以自僱人士形式繼續在新店工作，並負責原有客戶。每堂酬勞僅得100元，遠低於之前每堂370元。他批評，100元一堂連最初級教練也談不上，市場最低也150元起跳。

該教練又稱，新投資者背景成謎，至今未有露面， 也未直接聯絡任何教練，令他對新資訊半信半疑。至於被舒適堡拖欠的薪酬，他指舒適堡的誠信已破產，大多數教練強調會繼續追討。

有法律界人士及議員表示，舒適堡對很多細節未有交代，包括是否清盤，抑或改名換管理層等。

工會：做法不尋常 教練陸續到勞工處登記

健體專業人員總會會長（健身）王曉山認為，舒適堡今次突然結業的做法不尋常，通常大型健身中心會有一、兩個月找人頂手，將器材慢慢轉換、與客戶商討退款。

他又指出，受聘於舒適堡的教練已陸續到勞工處登記，但工會預計難追討全部欠薪，認為有五成至六成實已算幸運。他又指，不少教練在結業前仍被要求推銷會籍，認為舒適堡屬教唆行騙，打算到警署報案。