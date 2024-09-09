中秋節｜維港無人機9.17晚砌火龍圖案　大坑舞火龍延伸至銅鑼灣道

今年中秋，由迎月到追月，都有精彩節目。大坑舞火龍9月16日起一連三日舉行，表演範圍由浣紗街伸延至銅鑼灣道，除了百年經典火龍，也有約百名小朋友合力舞動小火龍。三日的大坑舞火龍除了可以現場看，維園也有現場直播。



在中秋正日，舞火龍表演將於當晚約10時30分移師至維多利亞公園舉行；灣仔海濱則首次舉行中秋主題無人機表演，屆時維港上空將出現玉兔、火龍、兔子燈籠、伴大眾共度佳節。



今年中秋正日，中秋正日，灣仔海濱首次舉行中秋主題無人機表演，屆時維港上空將出現玉兔、火龍、兔子燈籠、伴大眾共度佳節。（旅發局提供）

大坑舞火龍一連三日舉行，由迎月（16日）開如，陪伴大家到追月（18日）。今年舞火龍，加入創新元素，會有約百名小朋友合力舞動以約一萬顆LED燈點亮的小火龍，跟百年經典火龍同場亮相。盛會也加入多項動感十足的表演，如花式跳繩、螢光雙節棍等。

旅發局指，今年的表演範圍，也由浣紗街伸延至銅鑼灣，並增加定點表演區，讓更多觀眾可現場感受火龍魅力。值得留意，今年的大坑舞火龍，除了可以現場看，維園也有現場直播。

在中秋正日，舞火龍表演則會在當晚上約10時30分移師至維多利亞公園舉行。

大坑舞火龍詳情

日期及時間：

9 月16 日（星期一）︰晚上7:30 至10:30

9 月17 日（星期二）︰晚上7:30 至11:30*

9 月18 日（星期三）︰晚上7:30 至10:30



觀賞位置：

主要活動區域包括浣紗街、銅鑼灣道及周邊街道

*中秋正日，舞火龍表演會在當晚上約10時30分移師至維多利亞公園舉行



旅發局指，今年的表演範圍，也由浣紗街伸延至銅鑼灣道，並增加定點表演區，讓更多觀眾可現場感受火龍魅力。（旅發局提供）

今年的表演範圍，也由浣紗街伸延至銅鑼灣道，並增加定點表演區。（旅發局提供）

過往中秋節大坑舞火龍，吸引大批市民到場觀看及拍攝。（資料圖片/蘇煒然攝）

觀賞完舞火龍，想打卡的話，可以留意旅發局在舞火龍盛會期間於大坑一帶加設的節慶打卡裝置，包括龍頭、龍珠及LED發光中秋花牌等。在摩頓臺臨時公園附近，還有直徑四米的巨型明月發光裝置。除了裝置，還有兩架已換上火龍主題新裝的發光電車，穿梭港島各處。

在中秋正日（17日），於灣仔海濱首次有中秋主題無人機表演，屆時維港上空將出現玉兔、火龍、兔子燈籠、伴大眾共度佳節。有意在當日看表演的市民要留意，部分灣仔海濱場地因受角度影響，未能清晰觀賞表演，對岸九龍半島今次則未能欣賞表演，警方也將視乎現場情況實施人潮管制。

今年中秋正日，中秋正日，灣仔海濱首次舉行中秋主題無人機表演，屆時維港上空將出現玉兔、火龍、兔子燈籠、伴大眾共度佳節。（旅發局提供）

灣仔海濱中秋主題無人機表演詳情

日期及時間：

9 月17 日（星期二）︰晚上8:00



觀賞位置：

灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」「水上運動及康樂主題區」



灣仔海濱中秋主題無人機表演最全觀賞位置。（旅發局提供）

除上述活動，中秋節期間，城中多處地點也有特色中秋綵燈會，如維園、尖沙咀文化中心、青衣公園、美孚饒宗頤文化館、嗇色園黃大仙祠以及灣仔利東街等，市民可與親友同往，感受節日氣氛。