賽車界風波｜小型賽車總會指控致運動員無法比賽　汽車會：不認同

香港小型賽車總會今日（9日）召開記者會，副主席陳志濤指，今年原本已獲國際汽車聯會將「賽車運動權」授予他們，惟至今未收到本地「另一持份者」香港汽車會正式確認，引發兩總會身份問題的矛盾，一眾小型賽車運動員也因而陷入無法比賽的困境。



香港汽車會傍晚透過律師事務所表示，不認同及不理解小型汽車總會的指控，重申一直保障運動員權利，已在其社交媒體及網站上公開接受比賽的報名申請。他們亦指已就小型汽車總會的投訴展開調查。



香港小型賽車總會今日召開記者會，已移居海外的「香港賽車之父」潘炳烈亦專程到場支持。（陳葦慈攝）

指因欠汽車會正式確認 未能派運動員參與比賽

小型賽車是入門級的賽車運動，幾乎所有一級方程式運動員均由小型賽車出身。在香港，這項運動的「賽車運動權」一直由香港小型賽車總會管控。

小型賽車總會今日召開記者會，但在過去約十年，他們卻數度因未能及時獲得國際汽車聯會的「賽車運動權」，導致未能派運動員參與比賽。今年國際汽車聯會本已確定授權予他們，但今日（9日）為止仍未收到本地「另一持份者」香港汽車會正式確認，引發兩總會身份問題的矛盾。

香港小型賽車總會今日召開記者會，已移居海外的「香港賽車之父」潘炳烈亦專程到場支持。（陳葦慈攝）

「香港賽車之父」潘炳烈出席者會

已移居海外的「香港賽車之父」潘炳烈今日專程到場記者會支持。該會副主席陳志濤在會上表示，對2000年代起香港汽車會不斷干涉小型賽車運作表示不解。他曾就此查詢汽車會，得到的回覆卻是因為有安全隱憂；但其後即使解決了相關問題，情況卻仍是依舊，他直斥無理。

陳志濤請求政府協助他們向國際汽車聯會提出將小型賽車的賽車運動權直接授予他們，同時呼籲政府協助尋找場地興建小型賽車場。

香港小型賽車總會副主席陳志濤在會上對2000年代起中國香港汽車會不斷干涉小型賽車運作表示不解。（陳葦慈攝）

賽車運動員比喻指似田徑總會管游水運動員

小型賽車運動員莫深雅則以游泳和田徑來比喻香港小型賽車總會和香港汽車會：「游水冇理由係由田徑總會嚟管㗎。」

因應一連串矛盾，莫深雅表示，父親莫家亮與汽車會交涉時，曾遭受不禮貌對待，她亦投訴過中國香港汽車會主席。在運動員角度，莫深雅指只想代表香港比賽，只會關注自己表現，並不想被捲入兩會紛爭中。她續指，因為香港沒有小型賽車場，所以她平日放學後只能健身，周末北上練習。

小型賽車運動員莫深雅。（陳葦慈攝）

香港汽車會今日傍晚透過律師事務所表示不認同及不理解小型汽車總會的指控，重申一直保障運動員權利，已在其社交媒體及網站上公開接受比賽的報名申請。他們亦指已就小型汽車總會的投訴展開調查。