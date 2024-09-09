大熊貓盈盈BB｜細佬瞓到擘大口 家姐仰睡裝作超人射「十字死光」
撰文：陶嘉心
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熊貓日睡至少10小時，相信不少港人都會羨慕。海洋公園今日（9日）再發布大熊貓盈盈的一對龍鳳胎BB的最新相片，四張都是家姐及細佬睡覺的相片，除了見到細佬「瞓到擘大口」，其中一張相片還見到仰睡的家姐露出肚仔，雙手還做出跟超人「十字死光」甚為相似的動作，難怪帖文都提出疑問：「唔知BB會唔會發夢呢……如果會，到底你哋發緊咩夢呀？」
有網民見到，隨即留言笑指家姐一下子似「愛因斯坦」，一下子又似「鹹蛋超人」，也有網民說想不到一對大熊貓BB一出世識功夫，「原來功夫熊貓係真㗎」。
海洋公園在社交平台Instagram今日發布新帖文，分享四張大熊貓BB的最新相片，相中的家姐及細佬正酣睡，但即使在睡夢中，一對BB仍然表情、動作多多，有兩張相片就見到細佬「瞓到擘大口」、「瞓到舉高手」。
家姐更誇張，除趴著睡之外，還露出肚仔、躺著仰睡，雙手更做出跟超人「十字死光」甚為相似的動作，難怪帖文都提出疑問：「唔知BB會唔會發夢呢……如果會，到底你哋發緊咩夢呀？」
有網民見到，也隨即留言笑指家姐一下子似「愛因斯坦」，一下子又似「鹹蛋超人」，看來都是「行唔到elegant（優雅）路線」；也有網民留言說想不到一對大熊貓BB一出世識功夫，「原來功夫熊貓係真㗎」。
▼9月2日 大熊貓BB出生第三周可愛相片▼
▼8月29日 大熊貓BB出生第二周可愛相片▼
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