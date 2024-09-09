將軍澳女學生網上投訴遭男教師性侵　警方：調查顯示不涉及刑事

近日社交平台Threads流傳一段帖文，將軍澳區一名中學女生聲稱在男教師家中床上獨自睡覺期間被非禮，雖有報警，但當時獲悉無法作出檢控。警方今日（9日)表示，東九龍總區虐兒案件調查組於去年5月12日接獲相關部門轉介有關個案，指一名當時16歲的女學生懷疑被一名學校男職員非禮，經調查後，案件不涉及刑事成份，列作「求警調查」。



將軍澳區一名中學女生聲稱在男教師家中床上獨自睡覺期間被非禮。（資料圖片）

女生稱主動要求到男教師家中 獨自睡床上時被人摸私處及親吻

近日社交平台Threads流傳一段帖文，有一名女學生聲稱，在2022年12月，當年仍然16歲，在參與學校的升中資訊會後，與30多歲的男教師聊天，她其後登上男教師私家車離開學校，一同午膳。

女學生在帖文指，曾提出到男教師家中休息，男教師一度拒絕後答允，她稱在男教師的床上獨自睡覺期間，有人摸其私處及親吻她。女學生在帖文提到，「件事其實已經過左一年半，但我仲係放唔低，好記得當時警方同我講告唔入呢位老師嗰陣，我個心即刻好沉重，就好似有塊大石壓住我」。