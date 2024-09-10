舒適堡結業｜江玉歡指商品說明條例難對症下藥　籲引入信託戶口

有38年歷史的舒適堡上周五（6日）宣布暫時全線結業，至今（10日）事件未解決，顧客已預繳的費用、以及教練的欠薪能否追討仍是個謎。立法會議員江玉歡今早在電台節目指，目前的《商品說明條例》並不能解決問題，需及早找出對症下藥的方法。她建議當局可參考澳洲新南威爾斯州的規定，例如規定健身中心設信託戶口，保存消費者的預繳費用，能夠最有效保障消費者。以舒適堡個案為例，苦主則可從信託戶口取回餘下的金額。



江：《商品說明條例》不能解決問題 需及早對症下藥

江玉歡在電台表示，早於1998年超羣餅店的餅卡變廢紙後，預繳式消費已引來社會關注，惟至今問題仍然不斷，涉及美容院及補習社等。她引述消委會資料指，過去3年接獲共7,700宗投訴個案，涉款2億元，顯示預繳式消費多年來並無解決。

江玉歡並提到，立法會秘書處曾在2017年，已針對預繳式消費作出詳盡報告，更比較世界各地的規定，惟發布報告後再無後續。她認為《商品說明條例》並不能解決問題，呼籲當局是時候找出對症下藥的方法。

立法會議員江玉歡。（資料圖片／林靄怡攝）

籲參考澳洲規定健身中心設信託戶口保存預繳費用

江玉歡建議，當局可參考澳洲新南威爾斯州，由於當地在20年前亦曾發生多宗健身中心的個案，因此作出多項規定，包括預繳式消費不准多於12個月、引入冷靜期、消費者合約年期不得多於健身中心的租約期等。

但江玉歡認為，設立特別的會計規管守則，例如引入信託戶口後，若消費者預繳12個月的費用，餘下11個月的費用需保存在信託戶口，逐個月再扣費，則可最有效保障消費者。以舒適堡個案為例，苦主則可從信託戶口取回餘下的金額。

八千多元擁一世會籍不切實際︰冇咁大隻蛤乸隨街跳

不過江玉歡又指，舒適堡的推銷手法誇張及不切實際，例如不可能僅8,000多元擁一世會籍，因舒適堡並非自置物業，無法確保提供一輩子服務。「聽返市民都有話，消費者自己都有責任，成日都話冇咁大隻蛤乸隨街跳，所以呢度我明白嘅，雙方係有責任。」