舒適堡｜傳灣仔店重開　未見換招牌　升降機不停樓層　會員摸門釘

舒適堡近日宣布暫時停業，早前稱新投資者灣仔分店達成初步共識，新公司將以「Healthy」品牌營運，網上流傳今日重開，有舒適堡會員指，得悉後到該分店查看，暫未見招牌有更換，大廈升降機亦未能通往分店的兩樓層，後門亦鎖上。



網傳舒適堡灣仔分店以「Healthy」新名重開。（盧翊銘攝）

會員對重開不抱希望 若結業有定案將轉會

舒適堡位於灣仔京城大廈的分店今日依然關閉，招牌燈箱未見更換，升降機亦停往所在樓層，有部份會員今日達到分店了解情況。成為舒適堡會員約20年的梁小姐與馮太，今日一前來灣仔分店，馮太表示，會員朋友傳訊息，告知她灣仔店今日重開，故兩人特意來看。她認為，舒適堡重開機會微，可能只是網上謠傳。梁小姐則表示，「暫時停業」的說法可圈可點，也不抱很大希望。

她們表示，平時每日有空會前來約3小時，稱只有這裏可以焗桑拿，現在「冇得玩，好可惜」，而一般健身中心都沒有桑拿設施。她們指，如果舒適堡最終停業，會考慮光顧其他連鎖健身中心。

梁小姐（右）與馮太（左）表示，若舒適堡最終真的停業，會考慮光顧24/7健身中心。（盧翊銘攝）

居於港島的會員謝先生表示，今日剛巧路過灣仔分店，順道了解情況。他表示，留意到教練訊息群組傳來灣仔店重開的網上消息，不過他指「本身都冇期望」，仍然持觀望態度，如果分店重開，希望保留其剩餘的20個月會藉。

莊小姐的會藉還剩4至5年。（盧翊銘攝）

莊小姐表示，疫情時續會籍，尚餘4、5年才到期，她今日剛巧到分店附近面試，「路過望下」。她表示，曾考慮向消委會求助，但因已續會一段時間，難以找回單據，「應該要摷晒成間房先可能搵到。」她希望灣仔店能重開，能繼續使用餘下會籍，她猜測即使分店重開，亦未必很快更換招牌和裝修。