舒適堡結業｜教練稱不知情憂被視為共犯　喊冤︰我哋真係個苦主嚟

有38年歷史的舒適堡上周五（6日）宣布暫時全線結業，昨日（9日）最少5名舒適堡教練在油尖旺區議員的陪同下，到尖沙咀警署報案。代表教練馮先生今早（10日）在港台節目中再透露詳情，稱高層近月曾多次解釋公司營運沒有問題，澄清健身教練同樣對舒適堡的結業不知情，也被舒適堡拖欠8月份的薪金，個別同事欠薪更達數十萬元。他擔心大眾誤會教練同為共犯︰「其實我哋真係個苦主嚟，因為我哋真係完全唔知。」



2024年9月9日，最少5名舒適堡教練在油尖旺區議員的陪同下，到尖沙咀警署報案。（資料圖片／廖雁雄攝）

舒適堡結業前向教練額外推出1000元特惠佣金

教練馮先生已從事健身行業15年，並在去年11月加入舒適堡。他今早在電台表示，舒適堡共有700多名員工，其中健身教練每月以「三三一」形式發放薪金，即3,000元底薪分紅、3,000元佣金，以及勤工獎1,000元，舒適堡間中為了激勵員工，會額外發放佣金或獎品，包括銷售額達到9,800元送燕窩等。

馮先生透露，舒適堡於結業前的9月1日，透過WhatsApp向教練宣布推出特惠佣金，若該月的銷售額達3萬元，再額外發放1,000元，惟平時教練即使達標，亦只獲發10%至12%佣金，介乎1,000至2,000多元不等，因此他認為確實可鼓勵同事工作。

佢本身三萬蚊已經有個佣金，佢另外再畀多一千蚊你，咁對我地嚟講一定係多咗錢。 舒適堡教練馮先生

大部份教練受到網絡壓力 不敢站出來報案

馮先生強調，高層近月曾多次聲稱公司營運沒有問題，澄清健身教練同樣對舒適堡的結業不知情，也被舒適堡拖欠8月份的薪金，甚至有年資10年以上的同事，若計及遣散費和長期服務金，被拖欠高達數十萬元，現時正向勞工處追討欠薪。

馮先生並指，由於不希望日後再有不法商人，以各種方式欺詐員工及教練，決定昨日到尖沙咀警署報案，惟大部份教練在網絡公審時代受到壓力，不敢站出來面對，因此最終只有數名教練現身。

我哋都會擔心，人哋會覺得我哋知呀，覺得我哋係共犯，你知嘅你仲咁樣嘅？所以我哋更加要行出黎講，其實我哋真係個苦主嚟，因為我哋真係完全唔知。 舒適堡教練馮先生

區議員籲更新法例保障消費者︰不能再容忍預繳式消費

油尖旺區議員陳少棠昨日協助馮先生等教練報案。他今早在相同節目中，呼籲政府正視相關問題，認為當局不應再容忍預繳式消費等銷售手法，建議是時候更新法例，保障消費者的利益。