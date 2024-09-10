亞博展出國際果蔬展　750展商參展　有罕見水果「赤焰紅鑽菠蘿」

亞洲國際果蔬展覽日前於亞洲國際博覽館舉行，有40個國家地區的750個展商參展，展出珍貴罕見水果，有來自美國哥斯達黎加「赤焰紅鑽菠蘿」，全球產量約5000個，亦有研發25年才面世的扁狀蜜桃，味帶半甜酸，於亞洲罕見。



亞洲國際果蔬展覽展出珍貴罕見水果，有「赤焰紅鑽菠蘿」（左）和扁狀蜜桃（右）。（亞洲國際博覽館提供）

第17屆亞洲國際果蔬展覽會9月4至6日舉行，全球超過40個國家和地區、共750間參展商參加，展覽會覆蓋蔬果產業各個範疇，包括珍貴罕見的水果、最新的生產及運輸方案、智能化銷售機器等。

現場展出不少罕見水果，由地捫牌於美國哥斯達黎加，利用傳統技術將兩款菠蘿混種，研發16年種植的「赤焰紅鑽菠蘿」，擁有紅色外殼及金黃果肉，主打內地市場，2024年全球產量約有5,000個，2025年約3,000個。

另有Ondine扁狀蜜桃，形狀扁平，較為小巧，經過25年研發面世，擁有「半甜酸」風味，是澳洲和歐洲水果愛好者的新寵，在亞洲較為罕見。

亞洲國際博覽館在M&C Asia Stella Awards 2024中獲「最佳會議中心—北亞」獎項。（亞洲國際博覽館提供）

另外，亞洲國際博覽館在M&C Asia Stella Awards 2024中，連續三年獲「最佳會議中心—北亞」獎項。亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈表示，亞博館近年投資10億元，大規模升級設施，着力推動智能化同可持續發展。