亞博暑假兩日一場演出　宇多田光金秀賢登場　料全年百萬人次入場

本港舉行演唱會的勝地，近年已被遠在赤鱲角的亞洲博覽館取代紅館的地位，今年亞博將舉行超過120場演唱會或粉絲見面會，單計7、8月的暑假，便會舉行超過30場，平均每兩日就有一場，更匯聚歐美、日韓、本港地歌手，當中有不少是殿堂級數，像韓國Rain和日本宇多田光；近期熱爆韓劇的男主角邊佑錫和金秀賢亦分別前來會見粉絲。



亞博今年上半年，舉行的演唱會已錄得超過50萬人次入場，預計全年總入場收目將超過100萬人次。亞博認為，成功吸引鄰近地區旅客，帶動香港旅遊及餐飲業，實現演唱會經濟。



今年暑假已有超過30場演唱會於亞博館舉行，平均每兩日一場精彩表演，2024年演唱會總入場人次將超過100萬。（亞博提供）

單計今個暑假已有超過30場演唱會於亞博館舉行，平均每兩日一場精彩表演，當中更匯聚歐美、日、韓、港等地歌手及不少殿堂級巨星。（亞博提供）

亞博7、8月每兩日一場演出

根據旅發局的香港演唱會時間表，近半數演唱會在亞博舉行，數量之多幾乎是其他場館的總和。今個暑假已有超過30場演唱會或見面會於亞博館舉行，平均每兩日一場精彩表演，當中更匯聚歐美、日、韓、港等地歌手，當中有不少殿堂級巨星，如韓國天王Rain鄭智薰、平成歌姬宇多田光，更有軟硬天師（葛民輝、林海峰）久違合體的拉闊音樂會。

邊佑錫、金秀賢辦見面會

跳唱代表還有韓國男團EXO隊長SUHO、NCT主唱道英、還有多隊人氣女團VIVIZ、IVE、aespa、ITZY及(G)I-DLE等。

見面會方面，大熱韓劇《背著善宰跑》的「善宰男神」邊佑錫和《淚之女王》 淚之女「婿」金秀賢，將先後於7月和8月在亞博舉行粉絲見面會。

7至8月間，將近每個星期均有韓流演唱會或明星見面會於亞博館舉行。（亞博提供）

多位歐、美、泰、日明星於暑假在亞博館演出。（亞博提供）

Ian、AK、Jer和MC 相繼登場

本地歌手亦有相當實多，多位《全民造星》出身的人氣歌手，包括Ian陳卓賢、AK江熚生、Jer柳應廷與MC張天賦，將相繼在亞博舉行演唱會，霸佔7、8月的檔期。

一眾本地人氣歌手亦會於暑假期間在亞博館演出。（亞博提供）

亞博方面表示，亞博是國際巡迴演唱會的熱門場地，全年演唱會數目按年攀升。2024年在這場館，將舉行超過120場演唱會或見面會，當中包括超過60個非本地表演單位。

今年上半年度，亞博已錄得超過50萬演唱會或見面會入場人次，全年演唱會或見面會總入場人次將超過100萬。今年3月舉行的美國國際流行文化音樂節ComplexCon，超過一半觀眾來自內地及海外 。亞博認為，成功吸引鄰近地區旅客，帶動香港旅遊、餐飲及相關服務業，實現演唱會經濟。

▼3月23日 ComplexCon第二天大批內地及外來旅客參觀▼



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亞博館7－8月活動時間表

