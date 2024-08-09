新冠疫情｜北大嶼山方艙醫院正式拆除　還地亞博館建第二期

政府今日（9日）公布，其中一幅位於赤臘角人工島、疫情期間用作隔離設施的用地將會釋出，以便機管局明年第一季展開亞洲國際博覽館（亞博館）二期擴建工作。土木工程拓展署今年六月已開始轉移隔離設施，預計年內第三季完成，當中醫療儀器等將分配予醫管局轄下各醫院聯網的公立醫院。



政府今日（9日）公布，位於赤臘角人工島、疫情期間用作隔離設施的用地將會釋出，以便機管局展開亞洲國際博覽館（亞博館）的擴建工作。（資料圖片）

政府指，這塊用地自2021年2月用作隔離設施，第五波疫情期間，最高峰曾有超過650名病人於中心接受治療。而自2023年初逐步復常後，醫管局曾將感染其他高傳染性傳染病的病人安排到該中心隔離及接受治療。直至上年11月轉為備用狀態，而整段運作期間，中心共接收病人超過2.07萬人次。

政府指，用地中包括醫療儀器、配套設備、家具和消耗品會分配予醫管局轄下各醫院聯網的公立醫院；機電設備則分批於本港的醫院及醫療設施重用。而以「組裝合成」建造的隔離病房，則會在政府及公營機構工程項目工地用作工地辦公室、員工休息室、物料儲存室等。

其中中心醫療儀器、配套設備、家具和消耗品將在短期內開始轉移，機電設備及隔離病房單元會挪開重用，以配合預計來年第一季的亞博館二期建造工程。