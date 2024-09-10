曾到金港薈內地團11旅客疑食物中毒　旅監局跟進：如違規必有行動

一個由內地來港的江西六天團今午（10日）在九龍城道逛鐘錶店期間，多名團友上吐下瀉，至少11人送院。該團昨日（9日）曾於土瓜灣兩間食肆用膳，其中一間為專接待旅行團的「金港薈」，並曾進食龍蝦等海產，有團友昨晚開始已出現痾嘔。



旅遊事務署十分關注事件，已指示旅遊業監管局了解事件，並配合食物安全中心展開的調查。旅監局如發現違規事件，必定採取行動，以保障旅客。



流動傷者治療車到場。（讀者提供）

食環署今午派員前往「金港薈」調查，酒樓落閘暫停營業。據悉團友亦曾進食自攜的醃製菜乾，有關部門亦已檢走化驗。翻查資料，「金港薈」今年7月亦曾發生食物中毒事件。

涉事的內地團來港參加一個歌唱表演，昨晚在「金港薈」用膳，食過龍蝦等海產，今日中午隨團到上址一鐘錶店參觀時，相繼感到不適，有人屙嘔。由事主提供的相片和短片所見，有團友在路邊嘔吐大作，另一人坐在車上面青口唇白，一臉疲累，另有一人更倒在路邊長凳休息。他們隨後被送到伊利沙伯醫院治理，其中一人稱凌晨4時開始拉肚子。

有團友拍低嘔吐的狀況。(團友提供)

團友不適面青口唇白。（團友提供圖片）

楊潤雄高度重視 旅遊事務署指示旅監局了解事件

文化體育及旅遊局表示，局長楊潤雄高度重視訪港旅客的福祉，就近期兩宗涉及有旅客出現懷疑食物中毒的情況，旅遊事務署已指示旅監局了解事件，並配合食物安全中心展開的調查。

旅遊事務署亦指示旅監局，即時聯絡涉事旅行代理商以及其他於同日有組織內地入境旅行團到「金港薈」的旅行代理商了解情況。旅監局表示，事件涉及兩個由同一旅行代理商組織的內地入境團，兩個旅行團曾到訪兩間位於九龍城區接待內地旅行團的食肆，亦有部分團友進食其他自攜食物。

文體旅局表示，旅監局已接觸另外68個曾組織旅行團到訪該兩間食肆的旅行代理商，確認同團及其他旅行團的團友均未有出現類似病徵。旅監局如發現違規事件，必定採取行動，以保障旅客。

有人不適躺在路邊長凳休息。(團友提供)

旅監局亦派代表到伊利沙伯醫院了解情況，並向受影響旅客提供協助，亦已提醒相關旅行代理商及接待內地入境旅行團的餐廳經營者提高警覺，確保食物及環境衞生，並提醒旅客注意個人、食物及環境衞生，以保障安全。

多輛救護車到場處理事件。（讀者提供）

多輛救護車到場處理事件。（讀者提供）

有事主送院時胸前掛嘔吐袋。(馬耀文攝)

事主經救護員檢查後送院。(馬耀文攝)

不適的人士由救護車送往伊利沙伯醫院治理，部份人由輪椅代步。(馬耀文攝)

不適的人士由救護車送往伊利沙伯醫院治理。(馬耀文攝)

不適的人士由救護車送往伊利沙伯醫院治理，部份人手持行李。(馬耀文攝)

不適的人士由救護車送往伊利沙伯醫院治理，他們大多為中年人士，部份人手持行李，需由輪椅代步。(馬耀文攝)

其中一人稱由4時開始拉肚子。(馬耀文攝)