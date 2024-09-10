內地團食物中毒｜食環巡查土瓜灣金港薈　團友亦曾食自攜醃製菜乾

一個由內地來港的江西六天團，今午（10日）在九龍城道逛鐘錶店期間，多名團友上吐下瀉，至少11人送院。消息稱，該團昨日（9日）曾於土瓜灣兩間食肆用膳，其中一間為「金港薈」，並曾進食龍蝦等海產，有團友昨晚開始已出現痾嘔，今午食環署派員前往酒樓調查，酒樓落閘暫停營業；此外，據悉團友亦曾進食自攜的醃製菜乾，有關部門亦已檢走化驗。翻查資料，「金港薈」今年7月亦曾發生食物中毒事件。



食環署人員今午（10日）到土瓜灣美景街「金港薈」巡查。

消息稱，涉事江西六天團來港參加一個歌唱表演，共有60多名團友，前日（8日）早上6時許已來港，並入住青衣一間酒店。昨日團友曾分別於土瓜灣兩間食肆用膳，其中一間為美景街「金港薈」，據悉曾食過龍蝦等海產。同時，團友亦曾進食自攜的醃製菜乾。

其後晚上時份，已有團友痾嘔不適，但因未能即時購買藥物或求診，直至今午才揭發事件，相繼送院，有團友稱：「（凌晨）4時開始拉肚子。」

翻查資料，「金港薈」於7月亦曾發生食物中毒事件。7月22日，兩內地團在上址午膳後，有13人懷疑食物中毒，衞生署衞生防護中心展開調查。當時負責人回覆查詢時表示，未能證明是餐廳食物有問題而導致懷疑食物中毒，但考慮到公眾利益等因素，7月25日起決定停業三天，扔掉所有食材並加強清潔。他又表示，食環署其後取走樣本了解。

有團友拍低嘔吐的狀況。（團友提供）

團友不適面青口唇白。（團友提供圖片）

有人不適躺在路邊長凳休息。（團友提供）

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