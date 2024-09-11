舒適堡｜消委會指最大宗涉$186萬　合約2037年生效　近二千私人堂

舒適堡Physical早前突然宣布「暫時結業」，消委會總幹事黃鳳嫺今日（11日）表示，截至昨日共1,725宗投訴，涉款近6,000萬元，最高個案涉186萬元，投訴人被游說簽下兩張合約，分別於2026年及2037年生效，她批評合約在13年後才生效，現時就要簽約十分「離譜」，投訴人亦被游說簽下1,914堂私人教練堂。她呼籲消費者切勿「耳仔軟」，遇到不合理的預繳式消費，「要堅決say no。」



消委會總幹事黃鳳嫺。（盧翊銘攝）

黃鳳嫺在商台《在晴朗的一天出發》表示，截至昨日，共接獲1,725宗投訴，涉及總金額近6,000萬元，平均每宗個案涉及金額為3.4萬元，金額最高一宗涉及186萬元，最低一宗涉及99元。

黃鳳嫺斥「離譜」 「2037年使唔使咁早？」

黃鳳嫺指，涉款最高個案，早於2016年簽了十年合約，近期簽了兩張合約，分別一張在2026年開始生效，為期十年至2036年，及一張2037年生效，為期3年的合約，黃鳳嫺形容合約13年後才生效，現時就要簽約十分「離譜」，「2037年使唔使咁早？你可以2036年先再問續唔續，但個案被就說咗簽約」。

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「有時耳仔軟，唔好意思簽埋好多，要堅決say no」

她又指，個案簽了不少私人教練堂，涉及6至7名私教練經手，有打拳、拉筋、舉重等，合共19張單，共買了1,914堂，有效期至2050年，涉款共181萬元，其中打拳堂就佔23萬元。

她提醒消費者，「有時耳仔軟，唔好意思簽埋好多，有時金額非常之大，萬二分提醒預繳式消費，要堅決say no。」她又指有發卡銀行未能處理截數，指要經商戶才能辦理，但現時找不到商戶，「變咗雞同雞蛋問題」。

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