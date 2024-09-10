舒適堡結業｜消委會暫接獲1725宗投訴 涉款增至近6000萬
撰文：江麗盈
出版：更新：
健身中心舒適堡突然「暫時結業」，消委會今日（10日）公布，截至下午6時，共接獲1,725宗投訴，涉款逾5,985萬元。《香港01》今日繼續到將改名為Healthy重開的灣仔分店視察，仍然重門深鎖，升降機均未能到達兩樓層。
涉款最高一宗達181萬 最低99元
消委會表示，截至今午6時，共接獲1,725宗投訴，涉及總金額59,857,623元，平均每宗個案涉及金額為34,700元。金額最高一宗涉及1,817,600元，最低一宗涉及99元。
消委會稱，將密切留意事態發展，消費者如有需要，可聯絡消委會尋求協助。
《香港01》今日也繼續到將改名為Healthy重開的灣仔分店視察，發現該處仍然重門深鎖，升降機均未能到達兩樓層。
舒適堡｜傳灣仔店重開 未見換招牌 升降機不停樓層 會員摸門釘舒適堡結業｜江玉歡指商品說明條例難對症下藥 籲引入信託戶口舒適堡老闆夫婦去年抵押17住宅 三按借2000萬元 早現財困徵兆舒適堡結業｜消委會截至下午4時 接1000宗投訴 涉款逾3100萬元舒適堡結業｜苦主年初簽十年約料無法追討 議員質疑易手撇清關係舒適堡結業｜硬銷模式趕客 健體會會長：傳統健身房正被淘汰舒適堡結業｜質疑灣仔新舖借屍還魂 健身教練：慳咗拖欠佣金人工