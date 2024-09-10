舒適堡結業｜消委會暫接獲1725宗投訴　涉款增至近6000萬

撰文：江麗盈
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健身中心舒適堡突然「暫時結業」，消委會今日（10日）公布，截至下午6時，共接獲1,725宗投訴，涉款逾5,985萬元。《香港01》今日繼續到將改名為Healthy重開的灣仔分店視察，仍然重門深鎖，升降機均未能到達兩樓層。

健身中心舒適堡突然「暫時結業」。（盧翊銘攝）

涉款最高一宗達181萬　最低99元

消委會表示，截至今午6時，共接獲1,725宗投訴，涉及總金額59,857,623元，平均每宗個案涉及金額為34,700元。金額最高一宗涉及1,817,600元，最低一宗涉及99元。

消委會稱，將密切留意事態發展，消費者如有需要，可聯絡消委會尋求協助。

《香港01》今日也繼續到將改名為Healthy重開的灣仔分店視察，發現該處仍然重門深鎖，升降機均未能到達兩樓層。

《香港01》今日繼續到將改名為Healthy重開的灣仔分店視察，仍然重門深鎖，升降機均未能到達兩樓層。（盧翊銘攝）
《香港01》今日繼續到將改名為Healthy重開的灣仔分店視察，仍然重門深鎖，升降機均未能到達兩樓層。（盧翊銘攝）
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