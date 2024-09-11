舒適堡結業｜兩董事被捕　公司結業前一日　涉嫌仍推銷預繳服務

舒適堡Physical早前突然宣布「暫時結業」，港府表達高度關注，成立跨部門專責調查小組跟進。據了解，海關及警方拘捕兩名董事，資料顯示，舒適堡創辦人兼董事分別是陸毅強及何玉華。



海關與警方接獲900宗舉報，涉預繳健身及美容費用超過3,800萬元，每宗由1,000至180萬元不等，警方則接20宗相關舉報。據初步了，解部份分店涉及欠租，而在9月5日、即其結業前一日仍有收顧客預繳費用，涉違商品說明條例。



海關及警方拘捕兩名董事，其中一名董事由海關帶走。（廖雁雄攝）

海關及警方拘捕兩名董事，其中一名董事由海關帶走。（廖雁雄攝）

海關及警方拘捕兩名董事，其中一名董事由海關帶走。（廖雁雄攝）

海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督方冠亭表示，海關與警方已成立誇部門專責調查小組，至今午12時接900宗相關舉報，涉預繳健身及美容費用超過3,800萬元，每宗由1,000至180萬元不等，警方則接20宗相關舉報。

續調查結業前財政狀況及不尋常活動

她表示，商戶結業時已即成立專責隊伍並到各分店調查，過去4日聯絡500名舉報人了解，據初步了解部份分店涉及欠租，而在9月5日、即其結業前一日仍有收顧客預繳費用，涉違商品說明條例。海關於昨日及今日分別拘捕67歲男及68女子，為涉案商戶董事，將被保釋候查，海關會續調查結業前財政狀況及不尋常活動等。

方冠亭表示，根據商品說明條例，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

她又呼籲市民保留單據以便作申索時作為根據等，2545 6182，或投過電郵或網上表格舉報。

▼9月10日 舒適堡灣仔分店無重開▼



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港府昨晚（10日）深夜稱，高度關注事件，已成立跨部門專責調查小組，務求盡快處理有關個案。海關及警方會分別就《商品說明條例》的不良營商手法及有否涉及其他刑事罪行方面作出重點跟進調查，其中警方商業罪案調查科已成立專案小組，循詐騙和虛假陳述方向作出調查。如發現違反相關條例的情况，會採取適當的執法行動。

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▼9月6日 舒適堡健身中心宣布即日起暫時全線結業▼

