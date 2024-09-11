BIOHK2024｜于常海：香港是內地對外窗口　助亞洲生物科技改革

「BIOHK2024 香港國際生物科技論壇暨展覽」今（11日）在會展開幕，展期4日，有數百家展商參與、55家路演公司。香港生物科技協會主席于常海致辭表示，展覽為第三屆，邀請超過200名講者， 訪客來自20個國家。他指香港是中國的對外窗口，而大灣區政策能在人才、數據及資源流動上，促進更好的深港融合，使香港公司善用大灣區資源。



「BIOHK2024 香港國際生物科技論壇暨展覽」今（11日）在會展開幕，為期4日。（黃浩謙攝）

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大灣區政策助深港融合 香港公司應善用資源

香港生物科技協會主席于常海在開幕禮致辭，他表示，香港是亞洲世界級城市，又擁有工業發展及創新的豐富歷史，希望展覽提供更大、更好的國際生物科技體驗。他續指，香港的生物科技籌款是亞洲第一、全球第二。

他又提到，香港是中國的對外窗口，而大灣區政策能在人才、數據及資源流動上，促進更好的深港融合，使香港公司善用大灣區資源。他說基於香港的策略性位置、世界級大學及自由經濟體，香港能吸引國際投資者，帶來亞洲生物科技改革。他表示其目標是讓BIOHK成為年度會展生物科技活動，並促進大灣區成為活躍的生物科技研究及創新中心。

于常海致辭表示，大灣區政策能在人才、數據及資源流動上，促進更好的深港融合。（黃浩謙攝）

前行政長官梁振英亦有在開幕禮致辭。他表示香港與內地極為接近，在過去45年是使中國改革開放的重要力量。他又提到三中全會在7月18日的《決定》，當中有不少科研與國家改革關係的內容。另外，他提出兩項建議，一是香港與大灣區城市有更緊密融合，包括更恆常地到訪並認識以往不了解的城市；二是加強與大灣區以外城市的合作。

展覽有不少內地生物科技公司，亦有城大及理大的初創公司設攤。其中有公司研發測試食物新鮮度的試紙，以供餐廳及酒店等使用。當肉類變壞而釋出生物胺，可以從試紙顏色辦別。公司總監（Director）周子詠表示，正與酒店測試，預計下年中推出，希望酒店透過使用試紙，延後他們丟棄食品的時間，以減少製造廚餘。

梁振英致辭提及三中全會在7月18日的《決定》。（黃浩謙攝）

另外亦有公司結合遊戲開發，開發AR手術輔助軟件，今年正式投入服務，可應用於骨科手術，預計10月擴展使用範圍至神經外科、泌尿科等。