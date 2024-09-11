舒適堡｜預繳冷靜期五年前諮詢後無影　江玉歡促今屆立會內完成

舒適堡突告結業，瀕瀕爆出有苦主簽下多年預繳式合約，年期動輒以三年以上起跳。為加強保障消費者，早於2019年，政府已打算立法監管預繳式消費，強制設立「冷靜期」，惟當年完成公眾諮詢後，因社會環境煞停。去年底商務及經濟發展局局長丘應樺回應議員提問時，則交代指社會正復常需小心檢視，至今政策推動懸而未決。



立法會議員江玉歡認為，當局對立法態度並不進取，「好嘅時候又唔做（立法），個市唔好嘅時候又話唔適合做，如果咁講無一個時候適合。」她說，類似事件絕非罕見，今次再有大批苦主出現，有必要加緊推進立法，甚至在今屆立法會任期內完成，以保障消費者信心與市場發展。



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2019年就立法設「冷靜期」公眾諮詢 稱針對不良銷售手法合約

2019年1月至4月，商經局曾就美容和健身服務消費合約，就立法訂定「冷靜期」展開公眾諮詢。而根據當年的諮詢文件，當局曾參考消委會、立法會經濟發展事務委員會等多方建議。局方曾表明，立例原則是只針對特定、最受威嚇銷售手法影響的合約，「在既可保障受影響的消費者群之餘，亦不致影響整體的營商環境，把規管對中小企業的影響減至最少。」

海關及警方於昨日起，一連兩日展開行動、拘捕舒適堡兩名董事，其中一名董事由海關帶走。（廖雁雄攝）

當時商經局更引用消委會於2006年與美容業界發表的《美容業營商實務守則》指，守則雖建議業界為客戶提供冷靜期，但未見有具體數字反映美容業界落實有關建議情況，消委會也曾指，「蓄意採用威嚇銷售手法的不良商戶，實在不大可能自願向消費者提供任何冷靜期，自願冷靜期實難以在美容和健身服務業有效推行。」故商經局稱，雖然理解商戶多數為殷實商人，但消委會的經驗及提出的關注「不容忽視」。

時任商務及經濟發展局局長邱騰華（右）和商務及經濟發展局常任秘書長（工商及旅遊）利敏貞（左）曾於2019年1月主持記者會，介紹就美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期公眾諮詢的詳情。（政府新聞處圖片）

諮詢文件建議針對3000元預繳合約 冷靜期可達7日

當年的諮詢文件遂建議，買賣雙方在訂立合約前，商戶必須向顧客提供「取消合約通知書」，冷靜期則由商戶向消費者提供指定資料的翌日開始計算。

當局又建議，冷靜期適用於任何涉及3,000元或以上的預繳美容或健身服務合約；建議冷靜期為3個工作天、7個工作天的退款期；或7日的冷靜期以及14日的退款期。

商經局曾就「美容和健身服務消費合約設立法定冷靜期」，於2019年1月作公眾諮詢，為期三個月。（「政府一站通」諮詢文件網頁截圖）

從當年諮詢公眾文件可見，政府有參考其他國家針對長期合約的「冷靜期」以及「退款期」。（商經局公眾諮詢文件截圖）

商經局去年底解釋 香港處於復常階段 小心檢視後再決定

而時至2019年12月，時任局長邱騰華於年底回覆書面查詢指，目標是在2020年年初發表公眾諮詢報告，並以及向立法會提交相關條例草案，惟至今未有後續。

時至上年11月，本屆商經局長丘應樺回應書面質詢時，表示政府留意到社會關注預繳式消費不良營商手法，惟2019年諮詢後不久，「社會環境、經濟情況和消費氣氛都產生了急劇變化」，而香港剛處於復常，企業尤其中小企業營運，仍面對不少挑戰，政府會因應經濟環境、投訴及執法等數字，小心檢視有關建議，再決定未來路向。

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江玉歡：若有決心應今個立法會任期前推動立法

立法會議員江玉歡接受《香港01》訪問表示，立法監管預繳式消費是勢在必行，過去每隔數月便有同類事件發生，甚至現時經濟下行，「事件發生頻率仲會高啲」。她說，即使商戶非存心欺騙消費者，但無力經營下仍需結業。而今次事件已對大小商戶造成一定影響，因為已打擊消費者信心。「你點樣保障消費者，唔好好似骨牌效應失去信心，就要靠政策、立例。」

她續指，政府遲遲不立法規管預繳式消費是「船頭驚鬼，船尾驚賊」，「（經濟）好嘅時候又唔做（立法），個市唔好嘅時候又話唔適合做，如果咁講無一個時候適合。」她指，當局若有決心，理應趕在今個立法會任期前推動立法，自己亦樂意加入法案委員會。

立法會議員江玉歡。（資料圖片／林靄怡攝）

可參考澳洲冷靜期條文 限制簽約年期為12個月內

至於具體條文方向，她認為可參照澳洲新南威爾士州般，引入冷靜期、不可簽超過12個月、收取費用後而不能提供服務則須退款等；而最有效做法，便是設信託戶口，當消費者未到期扣帳，即使遇上商戶倒閉，也可取回餘款。

江玉歡結尾指，早幾個月奶粉商「Baby-clan」走數事件與今次類似，然而坊間迴響有限。今次事件苦主、金額夠多夠大，加上舒適堡有38年歷史，在社會有一定知名度，才能引起社會廣泛關注，甚至令政府成立專案小組，直言「今次又咁高調，咁嗰陣時又唔見Baby-clan咁高調？」她希望政府今次可認真看待事件並趁機立法，重建市場信心。

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