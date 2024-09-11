廉署控入境處退休高級助理員涉隱瞞欠債及虛假文件預支26萬薪金

廉政公署今日(9月11日)落案起訴入境處退休高級入境事務助理員陳永高，他涉嫌在職期間，於12年內先後9次使用載有虛假陳述的申請表格，瞞報自己欠下財務機構借貸，成功向部門申請預支薪金26萬元。他被控違反《防止賄賂條例》，暫准保釋，周五（13日）到東區裁判法院聆訊。



廉政公署今日(9月11日)落案起訴入境處退休高級入境事務助理員陳永高，他涉嫌在職期間，12年內先後九次使用載有虛假陳述的申請表格，瞞報自己欠下財務機構借貸，成功向部門申請預支薪金26萬元。

廉署指出，52歲被告陳永高於1994年2月入職入境處，後晉升為高級入境事務助理員，於2023年8月退休。被告在職期間，可按照《公務員事務規例》申請預支薪金，用以支付結婚、殯葬及搬遷等費用，但須在申請表格申報其財務負債。

廉署又指，陳永高涉嫌於2008年10月至2020年1月期間，先後9次使用載有虛假陳述的預支薪金申請表格誤導入境處，訛稱表格內資料真確完整及沒有欠下任何財務機構的債項。

廉署調查發現，被告提出9次預支薪金申請時，正拖欠多間財務機構的債項，每次申請時均欠債約22萬元至52萬元不等，惟被告從沒有向入境處申報該等債項。被告獲批准其中8次預支薪金申請，涉及款項共逾26萬元，每次預支金額由約28,000元至逾40,000元不等。

他被控違反《防止賄賂條例》，獲准保釋，周五（13日）在東區裁判法院答辯。