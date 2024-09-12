舒適堡｜海關至今收1357宗舉報已洽500人　將優先約見9月簽約苦主

有38年歷史的大型連鎖健身中心舒適堡上周突告結業，以待重整業務。海關版權及商標調查科不良營商手法調查課監督方冠亭今早（12日）表示，截至今早7時，共接獲1,357宗相關舉報，涉健身或美容服務的費用超過7,000萬元。海關正按簽約時間逐步聯絡舉報人，其中9月簽約的消費者會優先作詳細會面。目前已接觸超過500名舉報市民。



▼9月10日 被傳重開的舒適堡灣仔分店未有營業▼



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方冠亭今早於港台《千禧年代》表示，截至今早7時，共接獲1,357宗相關舉報，涉健身或美容服務的費用超過7,000萬元。而昨日聯同警方交代拘捕行動後，有收到更多市民舉報；而目前個案眾多且涉多張合約，海關正按簽約時間逐步聯絡舉報人，其中9月簽約的消費者會優先作詳細會面。海關目前已接觸超過500名舉報市民。

海關及警方於昨日拘捕舒適堡兩名董事，其中一名董事由海關帶走。（廖雁雄攝）

被問到有關最高涉款180萬的個案，以至會否拘捕更多相關人士，方冠亭就指案件仍在調查，不便透露更多；但海關高度重視案件，不排除有更多人被捕。至於舒適堡聲稱有投資者接手重開，她就稱該行為屬商業決定，不會作評論。

至於今次案件涉違《商品說明條例》的「不當接受付款」，方冠亭表示不同案例難以一概而論，重申海關會從多方搜證方起訴。而上年度逾1,100宗舉報涉「不當接受付款」，僅1宗檢控。方冠亭就回應指，雖有法例條文，但舉報人大部分只希望得到退款，故未必願意配合刑事調查。她提醒消費者，涉大額、合約期長的交易宜認真審慎，「好多時消費者/市民未必留意，啲字好細，或者簽約時好快」，市民應留意合約退款安排，也要保留單據、合約文件，以便報案、甚至申訴時提供。