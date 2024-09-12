特快公屋｜2千新名單涵兩凶宅　葵芳邨東涌滿東邨　同發生雙屍案

公屋輪候時間徘徊在5至6年水平，一年一度的「特快公屋編配計劃」成為基層家庭「上樓捷徑」。房屋署今日（12日)公布二人或以上單位最新名單，其中去年上榜的11個凶宅，疑全數被揀走，在名單上消失。今年新上榜凶宅，則有兩個，分別位於葵芳邨葵仁樓，以及東涌滿東邨滿順樓，前者懷疑為今年5月照顧者「爆煲」雙屍案，一名智障兒母親疑因壓力過大，偕子燒炭尋短；後者則涉及2021年雙屍情殺案，一名男子懷疑在單位內捏死一名失蹤4日的女子後，再上吊自殺。



房屋署今日（12日)公布二人或以上單位最新名單，當中2個曾發生兇殺案。

今期特快公屋計劃共提供約2,000個公屋單位供合資格申請者揀選，首批為二人或以上家庭申請者，共有984個單位，當中2個曾發生兇殺案，分別在葵芳邨葵仁樓，以及東涌滿東邨滿順樓，都涉及雙屍命案。前者租金為1883元；後者為1439元，並有租金優惠。

葵芳邨葵仁樓照顧者悲歌 病母憂無力照顧中度智障兒 偕子燒炭亡

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葵芳邨葵仁樓的單位，面積29.89平方米。翻查資料，今年5月13日，警方接獲一名女子報案，指妹妹與姨甥在葵芳邨葵仁樓燒炭身亡，兩名死者在床上倒斃。據了解，女死者58歲，20多年前離異後與子相依為命，其後得悉患上心臟病，疑擔心無力照顧32歲中度智障兒子，留遺書尋短。男死者工作的庇護工場，職員當日早上發現他沒有上班，通知其姨母，結果她上門揭發悲劇。

消息指，女死者為城巴站長，4月時曾對胞姊透露工作不開心；街坊透露，案中兒子生得高大，偶爾單獨外出倒垃圾，亦曾獨自乘搭升降機外出，不會騷擾街坊；而兩母子感情要好，「一齊出街會手拖手」，曾於凌晨4時許見到案中母親半夜搭巴士上班。

東涌滿東邨2021年情殺案 男死者疑捏死女友人再上吊自殺

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至於東涌滿東邨單位，翻查資料，為低層單位，面積21.45平方米。命案發生於2021年，男女死者皆年僅22歲。據了解，被殺的陳姓少女，在遇害前4日，於旺角新之城地庫一間遊戲機中心出現後，便不知所終。其家人苦尋無果，遂報警求助，又在社交媒體發文尋人，指該女子失蹤當日，疑曾登上搭巴士前往東涌。可惜，發出尋人啟事不久後，便揭發她在滿東邨滿順樓單位內喪命。

警方在單位大廳位置，發現女死者倒臥在一張床上，嘴唇發黑，頸有捏過的傷痕及雙手有被捆綁的痕跡，廁所內則有一名姓蕭男戶主死者，以尼龍繩上吊，兩人身體已有屍斑，相信死去一段時間。

警方初步發現男女死者於2019年在網上打機群組結識，女死者遇害前4日曾應邀與對方到旺角打機，之後便失聯。警方調查發現，男死者曾與報案女性朋友傾電話，其間曾透露生活不開心及討論自殺事項。警方亦於案發單位檢獲由男死者所寫的遺書，內容亦提及有輕生念頭。警方相信，事件涉及情殺。

9.16開始揀樓

名單上部分單位則分別涉及自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等情況。今年特快公屋編配計劃自選單位程序將於9月16日開始，首批為二人或以上家庭申請者，第二批為一人申請者。