一家六口等8年半　終獲派特快公屋　網民齊賀︰事故單位都無問題

公屋一向供不應求，特快公屋都非常搶手。一名網民早前表示等了8年半，終於獲得一個特快公屋6人單位，上樓參觀「好鍾意…祝大家早日安居樂業」，其他網民見到相片，紛紛大讚單位「好大」、「好大間」、「好正」、「超光猛，真好」，亦有人疑惑：「咁靚單位點解會去咗特快公屋呢？間屋有咩問題呢？」有留言估計單位曾發生事故，但認為無所謂，「入伙嘅時候做足拜四角嘅儀式， 送走唔好嘅東西， 但求心安」。



網民大讚樓主新居「真係好大，好企理」。（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」圖文並茂表示，輪候公屋8年半，最近獲得特快公屋，前往參觀該個6人單位，不但分成3房，而且向南，形容非常喜歡新居，「感恩上天一切都係最好的安排，祝大家早日安居樂業」，樓主沒有交代新居位置。

樓主表示新居不但分成3房，而且向南，網民亦讚「超光猛」。（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」圖片）

多名網民大讚單位，祝賀樓主獲派新居，「三房同個客廳都大」、「真係好大，好企理」、「超光猛，真好」，亦有人感到疑惑，詢問「咁靚單位點解會去咗特快公屋呢？間屋有咩問題呢？」其他人估計曾經發生事故，但認為即使曾經發生事故都無所謂，「入伙嘅時候做足拜四角嘅儀式， 送走唔好嘅東西， 但求心安」。

（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」）