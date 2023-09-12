特快公屋｜綠置居貨尾售逾七成　僅餘50伙　1/3納米盤$5萬可上車

【特快公屋/綠置居/青富苑/蝶翠苑】「綠置居2019」的青衣青衣苑和柴灣蝶翠苑貨尾單位，去年首度納入特快公屋編配計劃中推售，一度售罄後，但有179伙被撻訂，今年再度再納入特快公屋計劃推售，原訂上周五（8日）的首個揀樓日因黑雨，順延至昨日（11日）舉行。根據成交紀錄冊，一連兩個揀樓日，已有共129個單位被選售或揀走，佔整體逾七成，換言之，僅餘50個青富苑單位可供選購，大部份均為不足200平方呎的納米盤，但約三份一單位首期不用5萬元便可「上車」。

公屋聯會總幹事招國偉表示，今期綠置居貨尾不乏較大單位，故銷情理想是預期之內，雖然餘下的單位大部份為納米盤，但售價低，輪候公屋多時的申請人，可以劏房價錢「上車」，相信對單身人士有一定吸引力，有信心單位最終可以售罄，告別青富苑和蝶翠苑「一波四折」的命運。



▼綠置居青富苑及蝶翠苑▼



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青富苑17個單位售價不足100萬

翻查房委會成交紀錄冊，昨日和今日（11及12日）一連兩個揀樓日，合共售出129個單位，佔整體72%，當中蝶翠苑唯一一個出售的低層不足200平方呎的納米單位已被揀走，而青富苑逾50個約400平方呎的大單位亦已全數被沽清。

房委會明日（13日）會再安排申請人士揀樓，全部均為青富苑貨尾，當中9個為介乎279至286平方呎的單位，其餘均為不足200平方呎的納米盤，選擇相對較少。但值得注意的是，雖然單位細，但合共有17個單位售價不足100萬元，以95%按揭推算，申請人不需5萬元便可置業。

招國偉。（資料圖片）

僅餘50伙大部份為不足200平方呎納米盤

公屋聯會總幹事招國偉指，綠置居貨尾的銷情是預期之內，因為今次重售的單位不乏一房、兩房，以及接近300平方呎的開放式單位，加上樓價回落後，即使折扣率較之前少，今期僅五二折推售，但售價仍較去年低，增加單位的吸引力。

他續指，僅餘的50伙，大部份為不足200平方呎的納米盤，相信銷情會較慢，但有信心最終能售罄，告別青富苑和蝶翠苑「一波四折」的命運，即破紀錄推售四次才售罄。

至於貨尾單位會否如去年一樣，面對大量撻訂要再重售，招國偉則認為，兩個屋苑均已取得滿意紙，在過去4年已由「樓花」進化成「現樓」，買家可「即買即住」，相信再有撻訂的機會不大，加上仍有多個單位售價較低，以劏房租金便可成功「上車」，對輪候公屋多時的綠表單身人士有一定吸引力。

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今次是特快公屋編配計劃中，連續第二年一併推售綠置居貨尾單位，涉及青衣青富苑和柴灣蝶翠苑。根據房委會最新資料，青衣青富苑和柴灣蝶翠苑同屬「綠置居2019」計劃的推售屋苑，出售4年後，分別仍有至少178和1伙貨尾單位。

房委會表示，只申請綠置居貨尾有2,690宗，計及同時申請兩個計劃，合共有8,450宗申請，換此推算下，綠置居貨尾單位超額申請46.2倍，或47人爭購一個單位。

(房委會提供數字)

根據資料，今期推售的單位中，有51伙屬於一至兩房的380平方呎或以上大單位，當中有17伙更是455至471平方呎或以上的大單位，相信會是「搶手盤」，惟值得注意的是，仍有43伙屬於不足200平方呎的納米盤，相關單位過去幾年為人詬病，納米盤一直被指是綠置居滯銷的原因。