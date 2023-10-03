特快公屋｜海富苑兩單位上榜涉殺女倫常案　消息：11凶宅全被揀選

公屋輪候時間徘徊在5至6年水平，一年一度的「特快公屋編配計劃」成為基層家庭「上樓捷徑」。

房屋署上月11日公布最新名單，當中有11個「凶宅」曾發生兇殺案，兩個去年發生命案的最新上榜單位均位於大角咀海富苑，分別為海欣閣高層和海韻閣中層單位，前者懷疑爆出「三角戀」桃色糾紛，疑兇向死者淋懷疑通渠水後，再亂斬對方十多刀，最後自己亦被灼傷致死；後者則懷疑七旬老翁不堪照顧患精神病女兒的壓力，而發生殺女倫常慘案。

另有4個「凶宅」單位疑曾在前年的計劃被揀走，相隔一年後再度上榜，包括曾情殺案屯門友愛邨愛暉樓、「母子戀」兇案的牛池灣彩雲二邨瓊宮樓單位等。據了解，11個曾經發生兇殺案的「凶宅」，已全部被揀選。



新一期「特快公屋編配計劃」的名單早前出爐。（資料圖片）

今年有11個曾發生兇殺案的單位被納入特快公屋編配計劃的名單內，分別在大窩口邨富貴樓、葵涌邨映葵樓、石籬二邨石偉樓、友愛邨愛暉樓、朗屏邨賀屏樓、天恒邨恒健樓、海富苑海欣閣、海韻閣、彩虹邨紅萼樓、彩雲二邨瓊宮樓，以及廣福邨廣仁樓。

這批單位的租金介乎1,355至4,114元，當中有4伙不獲租金優惠，包括兩個在去年發生命案而新上榜的單位。據知，11個曾發生兇殺案的單位已全部被揀走，不會於下年的計劃之中上榜。

今次上榜的兇宅單位中，有三個曾於去年發生兇殺案，當中兩個是新上榜，均位於深水埗的海富苑，其中一個為F座海欣閣的高層單位，資料顯示，該單位面積39.74平方米 ，租金3,784元。

翻查資料，該單位去年11月底疑爆出「三角戀」桃色糾紛，64歲死者暫住疑兇家中，疑兇懷疑死者與其女朋友有染，怒極向對方狂淋懷疑通渠水，繼而亂斬10多刀將對方劈死。案發後，疑兇同樣全身灼傷，一度畏罪企跳尋死，獲救送院搶救，數日後不治。

2022年11月29日，海富苑海欣閣高層單位發生命案，遇襲男子全身浴血，有灼傷痕跡，送院後證實不治。（資料圖片／林振華攝）

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海富苑另一個上榜單位為海韻閣的中層單位，面積為43.26平方米，租金4,114元。該單位去年3月曾發生懷疑殺女倫常命案，獨力照顧患精神病女兒的七旬老翁，疑經常被失眠的32歲女兒襲擊，在壓力爆煲，事發當日再被女兒以雨傘施襲，他激動還手，誤將女兒扼至窒息死亡。

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另一個去年發生兇殺案的單位為彩虹邨紅萼樓的低層單位，該單位去年已上榜，今年「冧莊」，資料顯示，該單位面積24.1平方米 ，租金1,562元，並已由去年不設租金優惠，增加至可享8個月租金優惠。

事件發生於2022年。翻查資料，一名39歲電工曾向友人借款約2萬元，電工當日前往其彩虹邨紅萼樓住所還錢，惟他沒有足夠的金錢償還債務，只能先還9,000元。友人一怒之下走入廚房，取出一把長約一呎的牛肉刀，疑插向死者右鎖骨對下位置，其後電工證實不治。

另有4個單位，前年亦曾出現在特快公屋編配名單，之後疑似被揀走，相隔一年後再度上榜，包括大窩口邨富貴樓、葵涌邨映葵樓、友愛邨愛暉樓、彩雲二邨瓊宮樓的單位，4個單位均可獲一年租金優惠，單位面積為28.61至39.76平方米，租金為1,634至3,648元。

葵涌邨映葵樓的低層單位，前年首次上榜，資料顯示，該單位在2020年疑發生倫常謀殺案，一名21歲青年疑遭母親餵下安眠藥後，再遭母親用膠帶勒斃，死者為智障人士。事發時一家人均在屋內，死者遇害時其13歲胞弟懷疑目睹事發經過。

被捕母親雙手受傷，黑布蒙頭送院治理。

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牛池灣彩雲二邨瓊宮樓的中層單位則在2015年曾發生斬人命案，涉案男女是一對年齡相差21載的「母子戀」，二人在單位內發生爭執，分別用菜刀和生果刀火併，最終釀成悲劇。

另外，友愛邨愛暉樓的一個中層單位則在2009年曾發生兇殺案。雖然該單位曾出現在2018年的特快公屋編配名單，但後來的名單已不見蹤影，懷疑曾經被揀走，前年再度上榜，翌年又再消失，今年第三度在名單中出現。

友愛邨愛暉樓的一個中層單位在2009年曾發生兇殺案，一名青年曾揮73刀將女友斬死。（資料圖片）

翻查資料，2009年該單位曾發生情殺案，一名有吸食冰毒習慣的19歲青年，懷疑同居女友與兄長有染，揮73刀將女友斬死。事後被告企圖自殺，狂斬自己的肚和四肢，之後判囚終身。被告曾向警方表示，案發前數天曾吸食冰毒，並令他出現幻聽，案發時見女友變成「豬頭人身」怪物。

除了兇殺單位外，名單上亦有曾發生追討欠債、具心理影響事件、自殺或意外死亡事件、前住客曾受其他住客滋擾、自然身故等單位，部份可獲租金優惠。