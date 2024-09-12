大熊貓經濟｜南區推連串熊貓活動賀國慶　主題巴士行城巴75號線

海洋公園大熊貓盈盈誕下一對龍鳳胎，至今近一個月，仍然是全城熱話，更有不少聲音指應發展「熊貓經濟」。海洋公園所在的南區，其區議會轄下提振地區經濟專責工作小組，計劃推出「南區樂悠遊 處處有熊貓」活動慶祝國慶，及祝賀兩隻大熊貓誕生和中央贈送的一對大熊貓到港。



根據文件，「處處有熊貓」活動包括9月中至11月在港島75號線巴士推「熊貓巴士」、大熊貓綵艇、大熊貓燈飾及熊貓糕點等，也會在區內街道、燈柱等掛上熊貓主題旗幡及橫額賀國慶。



大熊貓盈盈在8月16日滿19歲（相當於人類57歲），在生日前一日（8月15日）誕下一對龍鳳胎，刷新大熊貓生產首胎年齡紀錄。(海洋公園提供圖片）

熊貓家姐露出肚仔、躺著睡覺，雙手做出跟超人「十字死光」甚為相似的動作。（IG pandahk_official圖片）

南區區議會轄下提振地區經濟專責工作小組今日（12日）提交的文件指，為推動南區經濟及特色旅遊，以及慶祝國慶75周年，又因應海洋公園迎來龍鳳胎大熊貓及即將到港的兩隻大熊貓，計劃推出「南區樂悠遊 處處有熊貓」活動。

文件稱，小組積極以大熊貓為主題，與香港南區各界聯會、香港南區各界慶典委員會及海洋公園緊密合作，籌備一系列慶祝活動，旨在通過寓教於樂的方式，讓市民和遊客在慶祝國慶的同時，加深對中國歷史與文化的認識。

▼8月29日 大熊貓BB出生第二周可愛相片▼



+ 1

活動包括推出「迎國慶 遊南區」熊貓巴士，巴士以熊貓做主題，向市民派發載有熊貓圖案的賀國慶記念品、及國慶商戶限定優惠劵等，9月20日舉行啟動禮後，熊貓巴士會於9月中至11月為市民提供城巴75號巴士線收費服務，來往深灣至中環、在75號線停止服務的周末及其他時間，主題巴士則會改行73號巴士線。

除巴士外，會有「熊貓綵艇漁港情」以大熊貓及南區特色漁港為主題，多艘傳統舢舨將化身為閃亮繽紛的熊貓綵艇穿梭香港仔避風塘，市民和遊客可於9月中旬開始於網上登記，於9月29日至10月1日期間的指定時段乘搭。

▼大熊貓BB出生第三周可愛相片▼



其餘活動包括會在南區人流多地點設熊貓燈飾、LED天幕等，並有75隻活潑熊貓供市民「打卡」；亦會推出熊貓造型小食、舉辦中小學熊貓繪畫比賽，及在街道、燈柱及牆身上懸掛了熊貓主題的旗幡和橫額迎接國慶等。