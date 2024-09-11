大熊貓盈盈BB｜盈盈抱細佬　家姐保溫箱「扭計」大叫　網民讚可愛

大熊貓盈盈的一對龍鳳胎BB又有新片曝光，海洋公園今日（11日）在社交平台發布影片，見到盈盈躺在地上，單手抱着細佬，不時舔其「面珠墩」。影片後段則見到家姐在保溫箱內「撐手撐腳」兼間中大叫，連帖文也為家姐設計對白，指家姐正在「扭計」想要媽媽抱。



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海洋公園今日（11日）在社交平台發布影片，見到盈盈躺在地上，單手抱著細佬，不時舔其「面珠墩」。（IG pandahk_official圖片）

海洋公園在社交平台Instagram今日發布新影片，前段見到盈盈躺在地上「眼定定」，單手抱着細佬，不時舔其「面珠墩」，細佬在盈盈懷內一臉享受。

影片後段則見到家姐在保溫箱內「撐手撐腳」兼間中大叫，連帖文也為家姐設計對白，指家姐正在「扭計」想要媽媽抱。

影片後段則見到家姐在保溫箱內「撐手撐腳」兼間中大叫，連帖文也為家姐設計對白，指家姐正在「扭計」想要媽媽抱。（IG pandahk_official圖片）

有網民看完影片，也非常關心家姐，留言問「家姐，你講乜啊」，有人則讚家姐「扭計so cute（很可愛）」、「嗌得好亮麗」，還有人說想用家姐的叫聲做電話鈴聲。

▼大熊貓BB出生第三周可愛相片▼



▼8月29日 大熊貓BB出生第二周可愛相片▼

