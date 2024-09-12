華懋慈善基金就借錢打官司案提上訴　願付8500萬保證金暫緩還款令

華懋慈善基金於2009年時，與商人陳振聰爭奪已故華懋集團主席龔如心千億遺產，疑因缺錢打官司，向商人林義雄借貸4285萬元。林指基金多年來未有還款，欠款連利息滾存至1.6億元，遂入稟追討。高等法院去年裁定林義雄勝訟，下令基金需償還本金連每年48厘的利息。基金今（12日）向高等法院法官梁俊文指，會就案件提出上訴，等候聆訊期間，要求暫緩執行還款令，基金會提供8500萬元保證金，獲法官批准。上訴庭已排期明年5月審理。



基金堅稱款項是捐款

原告是林義雄，被告是華懋慈善基金有限公司。原審時的爭議點，在於涉案4285萬元，是如林所稱的「借貸」，還是基金所指的「無條件捐款」。

華懋慈善基金被指2009年要借款打的官司，是指龔如心的遺產案。

華懋慈善基金當時與商人陳振聰就龔如心的遺產對簿公堂（梁鵬威攝）

商人林義雄稱華懋慈善基金曾向他借4千萬元打官司，他指案件審訊時，連本帶利已達1.6億元。(朱棨新攝)

龔仁心(右2)指他們所代表的華懋慈善基金指該筆款項是捐款。(鄭子峰攝)

林再向朋友借錢以籌取款項

法官在判辭指，林義雄稱當年與龔如心胞弟、前華懋慈善基金理事會主席龔仁心，是以口頭協議方式借貸，他自資2000萬，再向其他朋友借取餘下2285萬，並安排友人先後多次向基金匯款。同時，林提供友人匯款證明，顯示他或許曾安排友人向基金借貸。而且相關銀行戶口紀錄可見，基金在收到首筆2000萬款項後，隨即匯款給爭產案律師。

原審官裁定屬借款而非捐款

法官又指，林義雄本身從事借貸生意，為了向基金提供款項，要「借上借」。雙方協議之前，基金對林來說只算陌生人，何以會作如此巨額捐款，法官因此接納林的說法，裁定該筆款項是借款而非捐款。

案件編號：HCA 764/2015