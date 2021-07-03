陳振聰出獄｜華懋慈善基金盡得龔如心遺產如半馬會　未實現大遺願

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-03 08:00

商人陳振聰在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴，2013年7月被裁定偽造遺囑罪成，入獄12年，到2021年7月3日（今日）出獄。

至今距龔如心離世已14年，爭產案歷時多年，也有終審結果，她在2001年立下遺產盡捐「華懋慈善基金」的遺願一直有效，令基金猶如半馬會形式，須用於慈善用途。作為被指屬監管人的律政司，去年披露華懋集團的資產淨值由2012年起的八年內，暴漲590億元或七成，至去年9月達1,410億元。

不過，華懋集團自2018年起的兩年間，僅將當中約0.02%用作慈善用途；龔如心宿願設立「中國諾貝爾獎」，遲遲未推出。華懋座擁大量物業，近年亦與港鐵及市建局發展住宅項目，今年更以近198億元投得銅鑼灣加路連山道商業項目。

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2001年立遺囑資產盡捐「華懋基金」行善

已故華懋集團主席龔如心、曾為亞洲女首富、華人世界第一女富豪。她在2001年7月28日在香港漫畫節舉行《小甜甜Nina Nina》畫冊簽名會上作出巨大宣布，稱已立下遺囑，除了預留照顧家中的老人家外，其餘資產皆捐給「華懋基金」作慈善用途，其後發生翁媳爭產案。

龔如心丈夫王德輝在1990年被綁架後一直未尋回，王父王廷歆在1999年向法庭申請王德輝在法律上已死亡。2002年11月翁媳就為爭奪王德輝遺產對簿公堂，在橫跨14個月的聆訊中，法庭信納王德輝在1968年訂立的遺囑，王廷歆可取得大部份遺產，龔如心聲稱王德輝在1990年再訂立把所有遺產轉交給她的遺囑無效，令她也因涉嫌偽造文件及意圖妨礙司法公正被捕。其後龔如心不服判決而上訴，2005年9月終審法院判她上訴得直，推翻先前的判決，龔如心的偽造文件嫌疑亦告洗脫，並盡攬華懋資產。

不過直至她在2007年4月3日因期卵巢癌擴散不治離世，都沒有再向外宣稱2001年所訂立的資產盡捐華懋慈善基金無效。

華懋僅為遺產「受託人」 需按龔如心遺願用於慈善

龔如心離世後約兩周，當後事辦畢，當時47歲的風水師陳振聰跳出來，自稱是龔的情夫，更指持有龔離世前所訂立的新遺囑，稱他是龔如心遺產的唯一受益人。世紀爭產官司輪到陳振聰對華懋慈善基，聆訊中曝光二人交往細節更加矚目，最後陳振聰敗訴，並因手持的2006年遺囑的簽名被裁定偽造，判囚12年。打贏官司的華懋慈善基金盡得她的遺產，陳振聰、龔家、王家都無權沾染。

2015年，終審法院亦裁定華懋慈善基金是遺產「受託人」，並非「繼承人」，需要與律政司共同制訂管理計劃，包括成立監管機構，以確保該遺產按龔如心的遺願作慈善用途，令華懋慈善基變成猶如半馬會，由政府監督下的一個慈善團體。

「中國諾貝爾獎」至今未落實

爭產案落幕後，龔如心大筆遺產至今仍未有確實用途。龔如心胞弟龔仁心於2017年曾指將按其胞姐的遺願，將邀請香港科學院創院院長、香港大學前校長徐立之合作，籌備世界性的「中國諾貝爾獎」，旨在表彰全球各科學領域代表人物的卓越貢獻，當時指兩人已有初步接洽。

當時龔仁心曾提出兩個方案，分別為仿照諾貝爾獎，撥出專款成立一個基金會，獎金由基金會運作的利潤支付。另一方案則是由基金會定期撥款。不過至今仍未能落實「中國諾貝爾獎」。

資產淨值達1410億元

遺產的核心資產包括華懋集團內各公司的資產，而事實上華懋集團的資產淨值多年來有所增加。

律政司披露，按有關未經審核的合計管理報表，截至去年9月30日，華懋集團的資產淨值約為港幣1,410億元。集團於2012年的資產值約超過港幣820億元，至2018年8月則為1,370億元，即八年來增值約590億元。

2018至2020年 僅2660萬元作慈善

不過，於2018年至2020年期間，華懋集團共捐出2,660萬元作慈善用途，即佔該集團的資產淨值不足0.02%。

擁豪宅地段多個低密度住宅

翻查資料，華懋集團持有不少住宅及商業項目，當中有至少17個住宅項目，包括10個銷售物業及7個出租的住宅項目，最新的為於觀塘安達臣道新發展區的項目「安峯」（Mount Anderson），華懋集團於2018年以超過31億元投得用地，而當時每呎樓面地價達1.2萬元。「安峯」於今年年初開始推售，首批單位平均呎價為約2萬元。

此外，華懋集團不少項目均坐落豪宅地段，包括大潭「紅山半島」、薄扶林「碧麗軒」、清水灣「銀景峯」及「玥廬」等多個低密度住宅項目。

近年與港鐵、市建局發展住宅

此外，華懋集團近年亦積極與其他機構合作發展，當中有3個與港鐵合作發展的項目，分別為荃灣西站「全‧ 城滙」及朗屏站「朗城滙」，及於2018年投得何文田站第二期物業發展項目。於去年更首次與市建局合作發展住宅，以超過9億元投得深水埗東京街/福榮街住宅項目。

上月以近200億元投得銅鑼灣商業項目

華懋集團亦持有超過30座商廈物業，當中有4幢更為工廈，包括2幢位於港島南區的工業大廈。於上月華懋更聯同希慎興業，以高達197.8億元投得銅鑼灣加路連山道商業項目。