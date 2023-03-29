龔如心遺產｜華懋慈善基金不滿遺產管理人加價　求到終院上訴被拒

華懋慈善基金早前入稟，控告龔如心遺產管理人擅自增加額外一成管理費，以支付報酬予促成他們成為遺產管理人的「中間人」，但申索部份被剔除。基金不服裁決提出上訴被拒，遂申請終極上訴許可。上訴庭今（29日）頒下判辭，認為基金的指控缺乏證據基礎，申索注定失敗，即使基金主張要讓終院釐清相關證據所需符合的要求，也沒有重大公眾性，亦不會對聆訊結果有影響，故駁回基金申請。



原告為華懋慈善基金有限公司，被告為陳偉棠、黃德偉、莊日杰和劉子邦。首3名被告是龔如心遺產的管理人；劉子邦則是澳門安永會計師事務所的前合夥人。

認為申索並無勝算

判辭指，基金首度申請上訴時，上訴庭已指出基金指控被告涉及欺詐或不誠實行為缺乏實質證據，申索並無勝算，因此拒批上訴許可，基金當時並無爭議有關的法律原則，但在是次申請上訴至終審法院，卻首度提出法庭審視相關證據時應採取較低標準。根據一貫做法，如果上訴方申請終極上訴時，提出不曾在下級法院提及的新論點，法庭只會在極為特殊的情況下才會受理。

議題沒有重大公眾性

判辭又指，基金認為終院有必要釐清：法庭在判斷涉及欺詐或不誠實成份的申索應否被剔除時，對於各方事實爭議可作多大程度的調查和核實；及原告提供的證據所需門檻，以免法庭以缺乏事實基礎為由剔除申索。但上訴庭認為，這些議題沒有重大公眾性，亦不會對聆訊結果有實際影響，由於基金完全缺乏證據基礎，申索注定失敗，基金只是重覆觀點，並無闡述原訟庭或上訴庭有何犯錯，因此拒批終極上訴許可，並下令基金向被告支付27.9萬元訟費。

案件編號：CACV268/2021