拖欠華懋慈善基金2800萬　陳振聰被頒令破產　反指無債一身輕

商人陳振聰在已故華懋集團前主席龔如心遺產案中敗訴，之後被裁定偽造遺囑罪成，遭判囚12年。同時，他因拖欠華懋慈善基金在遺產案和其後上訴案的訟費，涉款約2800萬元，遭對方申請破產。而案件今(12日)在高等法院處理時，法官頒令陳振聰破產。惟陳被頒令破產時後，未見影響心情，笑言出獄後已過破產生活。而時破產令反使他不用煩惱債項，可謂「無債一身輕」。



陳被頒令破產後 反指使他不用煩惱債項

遭法庭頒下破產時後，陳振聰向傳媒表示，破產令對他沒有實際影響，笑言生活「已受到最大限制」，直言自己「信用卡無啦，錢無啦，乜都無啦」，又透露出獄後已在過破產生活，但破產令使他不用煩惱債項，可謂「無債一身輕」。

他亦解釋，向法庭申請延期處理破產令是為了公義，相信公義會彰顯，可惜公義卻受到傷害。對訴會否就破產令上訴，他指會與律師商討，並繼續申請法援，若條件合適，不排除會提出上訴。

他表示，現時會集中於在內地廈門控告華懋慈善基金等的案件，又指相信案件結果會顯示，有人作犯法行為令他坐了8年冤獄。他亦透露，自己已籌錢向華懋支付了二千多萬訟費，但知道有人犯法而令他入獄，所以已沒理由繼續籌錢。

法官透露 陳振聰未有支付費用 律師樓因此不再代表

代表華懋慈善基金的律師先陳詞，指本案涉款源於龔如心遺產案和其後上訴案的訟費。惟截至去年八月，陳拖欠華懋慈善基金約為2800萬元。

基金一方指，陳於去年向高等法院提出民事訴訟，指華懋慈善基金與一間律師事務所合謀不法籌集官司費，令陳在遺產案及偽造遺囑案相繼敗訴。惟基金一方質疑，陳早於2016、2017年間已知悉相關說法，但至去年才提出民事訴訟。基金一方強調，相關指控不實。而即使如陳振聰所指，基金籌集官司費有問題，亦不能因此指稱龔如心遺產案的裁定不穩妥。

而陳振聰親身陳詞先解釋，自已在本案原有律師代表，但該律師行於3日前表示，不會再代表陳。他因此申請法援，但未能於短時間內填妥相關資料。法官陳靜芬庭上指，法庭已收到該律師樓的信件，該律師樓指陳未有支付費用，因此不再代表陳。

▼7月3日陳振聰出獄▼



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指妻子拒出售聯名持有物業

他續指，自已一直努力應付訟費，在服刑期間已支付部份款項。惟他坦言現時「已經無哂錢」，又指與妻子聯名持有物業，但對方拒賣樓。兩人曾為賣樓問題爭拗，更於2017年為此事鬧離婚。

陳振聰又指，已就華懋慈善基金不法籌集官司費一事，入稟廈門法院，而該案已排期於本年11月開案處理。陳強調，該案「有可能搵出事實真相」，包括遺產案中證人的可信性。

他又強調，並非以此方法避免被頒令破產，自已有足夠誠意去清還訟費。若他被頒令破產，反令基金一方未能取回款項。他要求法庭給予時間，讓他申請法援處理破產案件，以及和妻子商討出售物業，支付拖欠的訟費。

而他在法官查問下承認，尚拖欠龔如心遺產管理人和稅務局款項。

案件編號：HCB6563/2020