啟德郵輪碼頭｜郵輪旅客落船被指有延誤　文體旅局：並非事實

乘載2,600名旅客的郵輪鑽石公主號昨日（11日）在啟德郵輪碼頭停泊，有報道指旅客等候兩小時抽查才能落船。文化體育及旅遊局Facebook發文回應稱報道非事實，稱入境處昨特別安排登船辦理入境手續，較其他港口旅客須落船到入境大堂所花的兩三小時要快，能提供更佳旅遊體驗。



乘載2,600名旅客的郵輪鑽石公主號昨日（11日）在啟德郵輪碼頭停泊。（資料圖片）

文體旅局：入境處人員登船做入境檢查

有報道指，昨日鑽石公主號停靠後，有人員上船抽查，旅客最終延誤約兩小時才成功落船。文體旅局在Facebook發文回應，報道並非事實，指入境處昨日安排「登船辦理入境手續」(clearance-on-board)，即入境處人員登上郵輪做入境檢查，乘客則可續在船上享用餐飲及其他不同活動。

該局指，有關安排較其他港口一般需要兩至三小時並在入境大堂完成所有旅客入境程序大幅縮短及提供更佳旅遊體驗，旅客也毋須預留時間在入境大堂排隊辦理入境手續，故一直深受郵輪公司和旅客歡迎和讚賞。

旅遊事務專員張馮泳萍昨日有到場視察，形容安排暢順。（文體旅局Facebook）

旅遊事務專員張馮泳萍昨日有到場視察，形容安排暢順。（文體旅局Facebook）

旅遊事務專員昨到場視察 稱郵輪泊岸後旅客約一時下船

該局又說旅遊事務專員張馮泳萍昨日有到場視察，形容安排暢順，旅客在郵輪泊岸後約一小時的預計時間下船；額外的交通服務亦恰當有序地應付高峰期的人潮，旅客也表示滿意各項安排，亦認為有充足的交通服務和資訊。