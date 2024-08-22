啟德郵輪碼頭｜暑假第二艘泊岸　的士站旅客等車逾20分鐘惹不滿

啟德郵輪碼頭今日（22日）迎來7月及8月暑假檔期第二艘、亦是最後一艘泊岸的挪威郵輪奮進號（Norwegian Spirit）。該郵輪接載近3,000名由台灣高雄上船的乘客及船員傍晚6時抵港，將停留一晚，明日（23日）離開。



去年暑假有郵輪訪港，啟德郵輪碼頭出現無的士接客、旅客要等一小時的情況，今年情況有所改善，但仍然有人龍，高峰期有近百人在的士站排隊，不少人等20分鐘才可上車。有旅客指「車子很少」，誤會的士司機不知道今日有郵輪泊港。



挪威奮進號今日傍晚由基隆抵港，載近3,000名旅客。（夏家朗攝）

郵輪碼頭食肆無營業或船隻泊岸前關門

啟德郵輪碼頭交通等配套不足，在去年通關後備受批評，今次再有郵輪訪港，小巴公司5時前已安排「特別車」，城巴亦有特別班次，碼頭方則繼續向到場載客之的士司機派發50元石油氣券。

郵輪於碼頭A區泊岸，該處僅頂層有一間食肆，但未有營業。B區天台公園則有一間食肆有營業，但2樓的手信舖兼兩餸飯店，傍晚表示即將打佯，當時離郵輪泊岸尚約有半小時。店員向記者表示不知道今日A區有郵輪泊岸，稱「我哋唔做嗰邊（A區）」、「唔怪得知嗰邊開咗冷氣」。

郵輪碼頭內的食肆不是無營業，便是在船隻泊岸前關門。（夏家朗攝）

北京遊客聞悉「沒有東西食」感驚訝：怎麼能！

有來自北京的遊客在郵輪抵埗前搭的士到碼頭，稱是來觀光，有職員上前協助。她表示，知道頂層公園可以看到維港景色，她向記者表示，碼頭職員向她表明這裏「沒有東西食」，對此感到驚訝，「怎麼能沒有東西食！」

多架巴士到場，但巴士站仍大排長龍。（夏家朗攝）

約6時15分，首部的士到場接客，司機梁先生表示，自己剛交更，知道今日有郵輪抵港便到場。他又指，聽到電召台有相關消息，相信大部分的士司機都知道郵輪抵港。

的士站高峰期有近百人排隊。（夏家朗攝）

6時半過後，郵輪乘客完成入境手續，到達抵港大堂，的士亦陸續到場接客。不過，的士數量遠遠不及到場人數，現場大排場龍，高峰有近百人排隊。

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有台灣遊客打算到九龍站麗思卡爾頓酒店，他表示已等了10分鐘，「應該沒有事先通知（郵輪泊港）」，否則不用等這麼久；他又認為如果有先事通知的話，「那真的好慢」，指「車子太少」，又指郵輪碼頭「沒有什麼可以逛的地方」。

首次來港的曾先生一家三口，疑因等侯時間太長而問職員「為什麼等這麽久、我趕時間」。職員解釋，因為時值放工時間，所以到場的士較少。曾先生表示要趕着去太平山，沒想過要等這麼久。除了香港，他們曾坐郵輪到日本，曾太太坦言，在日本「沒等這麼久」。

與家人來港的古先生要到中環搭山頂纜車，等了5分鐘就有車，對於未能立即上車覺得「不太合理」，他又透露，他們向職員表示要到山頂，職員說他們只有的士這個選擇，對此感到不便。

的士站高峰期有近百人排隊。（夏家朗攝）

巴士站亦大排長龍。林先生與三名朋友打算到油麻地，等了10分鐘。他表示，沒有預期要等車，但不認為會影響他對香港的印象，「去旅行要等很正常」。

天氣炎熱，有乘客等車等到滿頭大汗。連先生稱，等的士等了20至30分鐘，「有點熱」。簡小姐一家等商場穿梭巴士，雖然事前已知道要等20至30分鐘，但覺得「還是太久」，簡小姐受訪時不時用單張撥涼，其家人更表示，「現在只有熱的感覺」。