套Payme用戶資料騙款　9男女認訛騙及洗黑錢等罪　囚24至56月

多名騙走假冒PayMe職員致電用戶，他們能說出用戶個人及銀行等資料以獲取信任，並以驗證帳戶身份為名，套取用戶提供驗證碼及交易密碼等，然後將客戶的款項轉走。事件中有138名用戶受騙，涉款逾150萬元，警方調查時從其中一名被告的電腦中，發現一份載有5萬份個人資料的檔案。10名涉案人士早前承認洗黑錢及串謀詐騙等13罪，區院法官練錦鴻今(12日)判刑時指，案件不但影響到受害人，亦影響香港在國際上的競爭力，其中9名被告入獄24至56個月；另外22歲女主腦亦已認罪，但她會在另兩名被告的審訊中作證，法官把其案押至明年9月29日判刑。



9名已認罪的被告，在灣仔區域法院被判囚24至56月。

9名被告的判刑：余嘉龍（21歲）被判囚46個月、蘇駿傑(19歲)被判囚35個月、楊夏威(27歲)被判囚34個月、錢慧婷(22歲)被判囚31個月、蘇俊元(21歲)囚56個月、李富誠(22歲)被判囚52個月、盧嘉謙(21歲)被判囚40個月、吳思鳴(26歲)被判囚40個月，及羅錦荣(22歲)被判囚24個月。

余嘉龍、蘇駿傑及李富誠，早前與女主腦、羅刋豫(22歲)承認1項串謀詐騙罪；其他各人分別承認1項至5項洗黑錢罪。羅是案中主腦，其判刑押後。

法官指電話騙案猖獗

法官判刑指，本案涉及在香港日益猖獗的電話騙案，涉案詐騙更是有計劃，牽涉多名受害人，共損失超過150萬，歷時5個月之久。雖然案中不涉訛稱親人受傷、感情勒索、國際犯罪的因素，惟時間之廣，行騙次數和受騙人數之多，可見案情極嚴重。

本案會令使用者對網上交易失信心

法官另指出，本案會令使用者對網上交易失去信心，銀行亦因而加強保安措施，導致營運成本增加，而這些成本最終會轉加至客人身上。故此，案中受影響的不止是受騙人士，還有銀行系統運作效率，最終更會影響到香港在國際上的競爭力。

案中共涉138名受害人

案情指，於2022年1月至6月間，有138名受害人收到自稱PayMe職員的來電，指為了驗證PayMe帳戶身份，要求受害人提供驗證碼、一次性密碼及交易密碼。由於對方能說出受害人個人及銀行資料，受害人不虞有詐。惟不久後，受害人PayMe內的款項被轉帳至多名被告的Mox Bank傀儡銀行帳戶，每筆款項介乎40至4萬港元不等，受害人損失超過150萬元。

被告電腦內有5萬份個人資料

各被告後來先後被捕，同案被告羅刋豫在警誡下，承認於前年1月由蘇俊元帶入行，羅其後再介紹欠債人余嘉龍加入。警方在羅電話內發現與余其他被告在WhatsApp談及計劃，又從蘇俊元的電腦內發現載有5萬人個人資料的試算表。

案件編號：DCCC 485/2023、DCCC 175/2024