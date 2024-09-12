醫學會建議冬季流感高峰前接種疫苗　倡施政報告資助所有成年人

香港醫學會今日（12日）建議，市民宜於冬季流感高峰期前盡快接種疫苗。醫學會表示，早前在《施政報告》公眾諮詢時，建議政府將接種流感疫苗的資助計劃，擴展至涵蓋所有成年人士。



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醫學會會長鄭志文表示，今年初冬季流感季節由1月中維持至7月，高峰亦反傳統在4至5月出現， 估計因為流感初期，活躍病毒主要是甲型H3，到4月轉為甲型H1，令流感高峰期延長，他又指，今年7月有兒童同時感染甲型流感及新冠病毒而引致腦炎，呼籲市民應盡早接種疫苗。

政府即將公布新一份《施政報告》，鄭志文表示，醫學會早前提交意見書，建議政府將接種流感疫苗的資助計劃，擴展至涵蓋所有成年人士，認為對基層健康很有幫助。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，現時三種流感疫苗，滅活疫苗、減活噴鼻式疫苗及重組疫苗，均證實有效及安全，不論「三價」或「四價」都可以接種，而且，季節性流感疫苗可以與麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹疫苗同時接種。