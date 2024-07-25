流感高峰期持續28周今完結　衞生署：流行病毒曾變致高峰較以往長

衞生署衞生防護中心今日 (25日) 宣布，由今年1月中旬開始的流感季節完結。衞生防護中心發言人指，今次流感季節持續28星期，在本港並不常見，而其間病毒初期主要為甲型（H3）流感，至四月開始則轉為甲型（H1）流感。綜合本地和海外的經驗，相信流行的流感病毒轉變是本流感季節的時間較以往長的主要原因。



衞生署衞生防護中心今日 (25日) 宣佈，由今年一月中旬開始的流感季節完結。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日宣佈，由今年一月中旬開始的流感季節完結。衞生署表示，本港今年一月中旬踏入冬季流感季節，在四月下旬至五月下旬升至高峰，及後逐漸回落。截至7月20日的一周，衞生防護中心公共衞生化驗服務處收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比為5.16%，同期，主要診斷為流感而入住公立醫院的比率則為0.23（每一萬人口計），兩者皆低於基線水平（即季節性流感病毒陽性百分比為9.21%及入院比率為0.25（每一萬人口計）），顯示流感季節已完結。

病毒初期主要為甲型H3 至四月開始轉為甲型H1

衞生防護中心發言人指，今次流感季節持續28星期，在本港並不常見，而其間的病毒初期主要為甲型（H3）流感，至四月開始則轉為甲型（H1）流感。綜合本地和海外的經驗，相信流行的流感病毒轉變是本流感季節的時間較以往長的主要原因。

在流感疫苗接種方面，本年度流感疫苗接種計劃的接種數字錄得新高，多個計劃共接種超過187萬劑季節性流感疫苗，較上年度增加約20%。中心提醒，市民應繼續保持個人、手部和環境衞生，預防包括2019冠狀病毒病在內的呼吸道感染，並強調接種疫苗可有效預防嚴重個案。