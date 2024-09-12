消息：體育專員黃德森辭職　去年8月22日履新　上任至今一年

消息指，「風之后」李麗珊的丈夫、文化體育及旅遊局體育專員黃德森辭職。黃德森在去年8月22日履新，至今上任1年，未完成3年合約。



文化體育及旅遊局體育專員黃德森。（盧翊銘攝）

政府去年8月公布，委任黃德森為文化體育及旅遊局體育專員，同年8月22日履新，負責制訂體育政策和相關措施，推動和落實政府的五大體育發展政策目標，包括普及化、精英化、盛事化，提高專業水平及推動本港體育事業向產業化方向發展，並監督有關工作的推行情況。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄當時指：「黃先生熱愛體育運動，曾代表香港參與世界級滑浪風帆賽事，並屢獲佳績。他其後轉任滑浪風帆教練培育後輩，更曾在不同本地體育總會及機構擔任要職。我相信黃先生對體育運動的熱忱、培育運動員的深厚資歷，以及在業界多年工作經驗，能為政府推動和落實五大體育發展政策目標注入新動力。我期待黃先生帶領本局的體育及康樂科展開新一頁，進一步推動本地體育事業的發展。」

黃德森簡歷



1990年

成為香港體育學院全職滑浪風帆運動員，歷年代表香港出戰奧林匹克運動會、亞洲運動會、世界滑浪風帆錦標賽及滑浪風帆亞洲錦標賽，屢獲獎項

2000年

退役後轉任港隊教練，連續五年獲得「全年最佳教練」奬

2008年

加入中國香港體育協會暨奧林匹克委員會，負責開拓轄下「香港運動員就業及教育計劃」，任內為退役運動員提供教育、就業及生活技能服務，支援逾千名退役運動員轉型。

2017年

轉任體育行政工作，獲聘任為香港業餘冰球會執行總監

2022年

獲聘任為中國香港乒乓總會行政總監



黃德森先後獲委任多項公職，包括戴麟趾爵士康樂基金委員會委員、體育委員會委員及新興體育活動資助先導計劃委員。2021年，他獲香港特別行政區政府頒授榮譽獎章，以表揚他在體育界的貢獻。

