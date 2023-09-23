杭州亞運｜黃德森稱劍擊游泳奪獎有望：港隊可觸摸到世界水平尖尖

杭州亞運今日（23日）開幕，開幕儀式晚上8時舉行。體育專員黃德森表示，今屆港隊共派出680名運動會、共960人代表團出戰亞運，是歷來最龐大隊伍，相信港隊在劍擊、游泳、壁球及欖球等項目有望爭奪獎牌，也有望突破上屆46面獎牌的紀錄。黃德森形容，香港運動員已觸摸到世界水平的尖端，希望市民積極為他們打氣，但不應給予太多壓力。



杭州亞運會9月23日開幕。（資料圖片/何瑞芬攝）

隨團前往杭州亞運體育專員黃德森接受電視節目訪問時，指港隊今年派出680名運動員、共960人的代表團出戰亞運，人數是歷來最龐大，認為有望突破上屆破紀錄的46面獎牌。

他表示，港隊在劍擊及游泳項目一定有機會奪得獎牌，而滑浪風帆、壁球、欖球等，過往成績也有數據可看，其梯隊訓練也做得很好，「當然我哋希望佢哋可以攞到好過以往嘅成績啦，咁但係我哋都唔應該畀太多壓力。」

體育專員黃德森。（資料圖片）

對於政府設36個康文署場地作亞運比賽直播區，他稱市民的支持可激發運動員的戰鬥水平，希望市民積極為他們打氣。

問及其太太、奧運金牌得主李麗珊曾有一句名言指「香港運動員唔係垃圾」，黃德森稱現時年輕運動員看到之前的師兄師姐，已達到世界水平，形容香港運動員已觸摸到世界水平的尖端，「我諗可以講一句就係話，年輕運動員，你哋係得㗎，即管放膽比賽，我哋支持你。」

9月15日，香港電競代表隊舉行起航禮，港隊將參與本屆亞運七項賽事。（歐陽德浩攝）

今屆亞運首次將電子競技列入正式項目，黃指電競是新興項目，會視乎港隊比賽表現和業界發展框架，制訂長遠發展計劃，又希望藉今屆杭州亞運，為香港籌備2025年全運會取經。