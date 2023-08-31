體育專員黃德森：期待各體育總會提升管治走向專業化

上周剛履新的體育專員黃德森今日（31日）與傳媒茶聚時指，早前發生冰總與港協暨奧委會因播錯國歌出現的溝通問題，應該可以做好一點。曾在體育總會工作的他表示，各總會現時在企業管治、產業化方面已公開透明了不少不，期望總會再提升專業化，並能吸引年輕人加入。



體育專員黃德森上周履新。（政府新聞處）

黃德森本月22日出任體育專員，稱他今天上班第十日，仍在融合政府的架構中。他今日與傳媒茶聚時，一身便服打扮，上身短䄂衫、運動長褲和運動鞋，與其他在政府總部上班的官員服飾，明顯不同。

數月前一再發生港隊外地出賽時播錯國歌事件，善後期間出現冰總與港協暨奧委會隔空回應出現火花。上月仍是香港乒乓總會行政總監的黃德森認為，雙方的溝通可以做好一點，出外作賽領軍的主要是領導和教練，前者多數兼顧跟主辦賽事方面查詢有否播國歌安排，如有又會在何時播等。在經過港協暨奧委會介入，現在已有一套含有兩枝區旗、國歌USB及簽署確認文件的行裝，要求隊伍帶備往出賽，情況已經熟習，他相信應該不會再發生類似情況。

▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



他強調，運動員及支援人員，在出賽時使用區旗和播國歌的尊重，是不容置疑 。

黃德森表示，一直關注各總會企業管治，在產業化上已見公開透明化了不少，他期待各體育總會感到應再提升專業化，得悉港協暨奧委會已成立小組制定指引及框架，冀為總會作為藍本 。他又希望，各體育總會今後能吸納年輕人，使年輕化和專業化。

對於杭州亞運突然改賽制，港隊五人籃球代表未被列入名單。黃德森表示，知道香港籃球總會正在爭取中，港協暨奧委會正在交涉當中。