警察學院｜林欣霆投警近十年　5次考見習督察才如願「全靠決心」

出身紀律部隊家庭的林欣霆，加入警隊近10年，去年年底第5次投考見習督察終於成功，再經歷9個月訓練後，正式成為一名督察。他說過程中雖然有起起跌跌、不合格，但不放棄的決心最終令他如願。「決心好影響自己可否成功完成一件事，其實各行各業都是。」他說希望能成為一個好的上級，作正確的決定帶領警隊日常運作。



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31歲的林欣霆，父母都是懲教人員，而妹妹亦是警員，他說可能自小受到父母薰陶，因此志願成為一名警察。他15歲時，目賭母親見義勇為，追截一名疑偷拍女士裙底的人，令他都想效法媽媽實踐正義感。

體諒前線辛酸 寄望做一個好上司、下正確決定

林欣霆一開始在中區警區駐守軍裝巡邏小隊，後來曾任特別職務隊、機動部隊，亦曾協助衛生署的防疫工作，以及在2022年行政長官選舉負責保安工作。他說，長時間的前線工作，讓他體諒到當中的辛酸及困難，因此寄望自己能做一個好的上級，有領導及管理才能，以正確的決定帶領警隊日常運作，並幫助前線同事解決困難。

林欣霆指，長時間前線工作讓他體會到當中的辛酸及困難。（黃浩謙攝）

2017年始籌備晉升 最難忘學院野外訓練 兩日內攀三山

林2015年加入警隊，第3年就籌備晉升，因覺得自己可以做更多，亦有能力應付，於是開始讀書裝備自己。對於第5次才成功投考見習督察，他認為是因為之前一直未能在面試委員會表現出自己的優勢。在這十年間，他不斷與同袍和上級反覆練習，提升面試能力，最終在去年年底才成功，他覺得最大因素都是決心：「當中有好多起起跌跌、不合格，如果一早放棄了，我就未必成功做一個見習督察，甚至一個警員。」

他續道，成功投考後在學院的訓練亦不容易，「本身讀書唔叻，突然要拎返起課本，用英文背誦不同法例比較艱辛」，再加上體能及領導訓練，更具挑戰性。不過，他仍覺得這些經驗是警隊獨有，例如5日在大嶼山的野外訓練，除了與外界隔絕、要照顧所有起居飲食，更須兩日內攀登鳳凰山、大東山及二東山，加上天氣不似預期、有大霧，雖甚艱辛，但最終他們都全班一起完成。

林欣霆（中）認為，近年警民關係已修補不少，「社會背後好多人支持警察。」（黃浩謙攝）

對於有人或因擔心警民關係而卻步投考，他表示，近年警民關係已修補不少，警隊亦有盡力拉近距離，認為有意投考者不需擔心太多，「有些人士只見到社會表面，其實往往忽略了，社會背後好多人支持警察。」