警察學院｜中學老師轉投警隊冀隨時幫助市民　「照亮全香港的人」

香港警察學院今（14日）舉行結業會操，其中畢業警員鄧偉傑原本是中學中文老師，任教一年後卻毅然辭職、加入警隊。他認為教師工作雖然有意義，有如一束光照亮學生，不過他更嚮往作為警察能隨時幫助市民的成就感，「照亮全香港的人」。



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主修中文、26歲的鄧偉傑去年於浸會大學畢業後，在中學任教中文科，今年3月轉投入讀警察學院。他說自小就有「警察夢」，大學畢業後曾參加警察學院開放日，聽到警員分享因拘捕疑犯而受傷的經歷深受感動，遂下定決心投考。

他表示，起初親友都不支持他加入警隊、他個人也覺得教師收入較高，警員工作有一定危險性，直言「老師工作更輕鬆」，但基於使命感、最後堅持投考警隊。他形容老師能傳道授業解惑，如一束光照亮學生，但影響力有「滯後性」，學生未必即時有所得着；而警員則能「照亮全香港的人」，隨時幫助市民及阻止罪案發生。

放工練跑為達體能要求 鼓勵有心投考者勿在意別人目光

為達到投考警隊的體能要求，他任職老師時，每星期抽3-4日放工後練跑。進入警察學院後，他的同學亦陪他「加操」，最終通過所有體能考核。他說右手曾骨折，擔心舊患影響表現，但在學院的訓練令他培養到抗壓能力及不服輸的精神。

先前任職老師的經驗，令他相信自己的溝通能力能應用在警隊工作中。他指自己曾任教3班中文、亦擔任班主任，以及教導特殊學習需要學生，因此覺得在面對市民時，他能夠保持同理心和耐性。對於警民關係，他認為近年有隨時間好轉，「市民、小朋友在街上見到警察都會打招呼」。他鼓勵有意投考者踏出第一步，趁年輕嘗試，「有心想投考的，不要介意別人目光。」

鄧偉傑鼓勵，「有心想投考的，不要介意別人目光。」（黃浩謙攝）

內地醫科畢業生投入警隊：想跳出舒適圈

另一名26歲畢業警員周秀麗，去年在內地暨南大學醫療學科畢業。她於香港土生土長，稱自幼看警察的影視作品時，已對這份工作感興趣，但高中畢業後覺得自己未夠成熟，故沒有馬上投考警隊，選擇繼續升學。

畢業後，她指對前路感到迷惘，機緣巧合下參加了「香港警察．內地大學招募快線」活動，了解到警隊工作後便決心投考，幸而家人都非常支持。她說，當時投考是想「跳出舒適圈」，認為警隊工作專業且多元化，是一個新嘗試、發揮潛能。她續指，學院的群體生活亦令她有所學習，同學大多來自「五湖四海」，從不同行業轉過來。

對於警隊降低了投考的體能要求，她表示，警隊的體能要求依然高，尤其是掌上壓等動作，對女生而言都較困難。她寄望繼續「做好自己」，不斷努力。