本港首7個月罪案增7.9% 卓孝業：正研是否將「太空油」列為毒品
撰文：何瑞芬
出版：更新：
撲滅罪行委員會今（13日）舉行會議，保安局副局長卓孝業會後表示，本港今年首7個月錄54,194宗罪案，按年增7.9%，其中暴力罪案增8.3%。
他提及近年新興、名為「太空油」的電子煙彈，稱主要成份為麻醉用的依托咪酯，屬第一類管制毒品，會研究有否需要正式將「太空油」列為毒品。
近年「太空油」電子煙彈成新興毒品，保安局副局長卓孝業表示，警方首次發現「太空油」是在去年8月一個執法行動中，留意到坊間及網上資訊，認為是針對年輕人販賣，包裝為時尚電子煙吸食產品。
他表示，已與教育局合作加強宣傳及教育，並在另一方面研究「太空油」成分，雖並非之前毒品那些已知成份，「其實都係一啲掛羊頭賣狗肉野嘅嘢，裡面咩都有」，其中最常發現的成份為依托咪酯，醫學上用於麻醉用途，屬受管制的第一類危險品，當局正研究是否有需要將「太空油」正式列為毒品。
至於今年首7個月錄得54,194宗罪案，按年增加7.9%，暴力罪案佔6,078宗，按年升8.3%。卓孝業表示，罪案上升主要由詐騙及勒索帶動，其中詐騙錄24,407宗，按年升12%；勒索則有1,723宗，較去年同期升34.8%，當中8成涉及裸聊。
卓指出，詐騙案佔整體罪案45%，涉及金額51.4億元，按年增加18.3億元，網上騙案佔60%，電話騙案則大幅上升1.5倍，佔整體詐騙案18%。
他認為電話騙案大幅上升，主要與近年新興手法「假冒客服」有關，單在今年首7個月已錄2,716宗，單單只是7月已1,100宗。
另外，就健身美容中心舒適堡突然結業事件，卓孝業稱聯合調查仍在進行，海關正就商品說明條例作調查，警方商業罪案調查科則就涉其他刑事成份罪案做調查，包括詐騙及虛假陳述調查，而灣仔另一間經營者Healthy背景則仍在了解中，消委會稍後會就消費者權益事宜作公布。
國慶75周年｜紀律部隊及青少年團體匯演暨同樂日 11日起可申門劵本周末限定 禁毒處巡迴展覽移師MegaBox 有遊戲玩墨西哥女子販毒囚27年 欲返國服刑被拒 官稱未見不公拒覆核英國騷亂｜保安局提醒當地港人注意安全 對英黃色外遊警示仍生效正生書院前員工稱收到欠薪 保安局：證正生會無法支薪誤導公眾