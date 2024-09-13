本港首7個月罪案增7.9%　卓孝業：正研是否將「太空油」列為毒品

撲滅罪行委員會今（13日）舉行會議，保安局副局長卓孝業會後表示，本港今年首7個月錄54,194宗罪案，按年增7.9%，其中暴力罪案增8.3%。



他提及近年新興、名為「太空油」的電子煙彈，稱主要成份為麻醉用的依托咪酯，屬第一類管制毒品，會研究有否需要正式將「太空油」列為毒品。



保安局副局長卓孝業滅罪會後表示，本港今年首7個月錄54,194宗罪案，按年增7.9%，其中暴力罪案增8.3%。（資料圖片/歐嘉樂攝）

近年「太空油」電子煙彈成新興毒品，保安局副局長卓孝業表示，警方首次發現「太空油」是在去年8月一個執法行動中，留意到坊間及網上資訊，認為是針對年輕人販賣，包裝為時尚電子煙吸食產品。

他表示，已與教育局合作加強宣傳及教育，並在另一方面研究「太空油」成分，雖並非之前毒品那些已知成份，「其實都係一啲掛羊頭賣狗肉野嘅嘢，裡面咩都有」，其中最常發現的成份為依托咪酯，醫學上用於麻醉用途，屬受管制的第一類危險品，當局正研究是否有需要將「太空油」正式列為毒品。

衛生署控煙辦早前聯同警方在元朗嘉城廣場一間服裝店，搜出市值逾4.3萬元的電子煙彈及「太空油」等另類吸煙產品，拘捕一名女店員。（資料圖片/任葆穎攝）

至於今年首7個月錄得54,194宗罪案，按年增加7.9%，暴力罪案佔6,078宗，按年升8.3%。卓孝業表示，罪案上升主要由詐騙及勒索帶動，其中詐騙錄24,407宗，按年升12%；勒索則有1,723宗，較去年同期升34.8%，當中8成涉及裸聊。

卓指出，詐騙案佔整體罪案45%，涉及金額51.4億元，按年增加18.3億元，網上騙案佔60%，電話騙案則大幅上升1.5倍，佔整體詐騙案18%。

他認為電話騙案大幅上升，主要與近年新興手法「假冒客服」有關，單在今年首7個月已錄2,716宗，單單只是7月已1,100宗。

舒適堡9月6日宣布暫時結業，有指灣仔分店易名Healthy在9月10日重開，不過現場所見，仍然沒有變化，未能前往有關樓層。（盧翊銘攝）

舒適堡9月6日宣布暫時結業，有指灣仔分店易名Healthy在9月10日重開，不過現場所見，仍然沒有變化，未能前往有關樓層。（盧翊銘攝）

另外，就健身美容中心舒適堡突然結業事件，卓孝業稱聯合調查仍在進行，海關正就商品說明條例作調查，警方商業罪案調查科則就涉其他刑事成份罪案做調查，包括詐騙及虛假陳述調查，而灣仔另一間經營者Healthy背景則仍在了解中，消委會稍後會就消費者權益事宜作公布。